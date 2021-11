IIS “F.lli Taddia” Incontro con il dottor Wladimir Fezza

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

di Anna Zarri

Sabato 13 novembre presso l’Aula Magna dell’IIS “F.lli Taddia” gli alunni delle classi 4S, 4V e del corso serale – Servizi per la sanità e l’assistenza sociale – hanno assistito a un incontro con il dottor Wladimir Fezza, presidente nazionale del CNA Sanità. Fondatore di Scacco Matto, una realtà che si occupa di riabilitazione di soggetti che hanno vissuto situazioni di particolare disagio psichico, il relatore ha parlato ai ragazzi del suo percorso lavorativo e degli importanti traguardi raggiunti. Dopo dieci anni trascorsi in attività di volontariato presso diverse strutture per malati psichiatrici, il dottor Fezza ha ritenuto che ci fosse la necessità di risposte più incisive e adeguate per utenti affetti da queste particolari fragilità. Ecco quindi la nascita di Scacco Matto, una realtà importante nel campo della salute mentale, che negli anni è cresciuta aprendo sedi in tutta Italia e dando da lavorare a decine di operatori. Grazie ad essa i pazienti psichiatrici, dopo un percorso di riabilitazione, possono inserirsi nel mondo del lavoro e tornare a essere parte integrante della società.

