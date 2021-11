FERRARA: L’AVIS DI FERRARA INCONTRA LA GUARDIA DI FINANZA PER RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E PROMUOVERE LE DONAZIONI DI SANGUE.

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20



Ieri, 15 novembre, il Presidente dell’AVIS Comunale Ferrara, Sergio Mazzini

e il Vice Presidente Vicario dell’AVIS Provinciale Ferrara, Prof. Gabriele

Anania, ricevuti dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col.

Cosimo d’Elia, hanno incontrato nella sede di Via Palestro, i finanzieri in

servizio, per illustrare sia le attività svolte dall’Associazione per promuovere

il valore del dono, sia le procedure sanitarie adottate per garantire la salute

dei donatori e dei riceventi. L’incontro fra AVIS e la Guardia di Finanza

rientra nell’ambito delle iniziative previste dal “protocollo d’intesa” stipulato

nel 2009 con la Prefettura di Ferrara, e recentemente rinnovato, per

veicolare anche tramite i donatori delle Fiamme Gialle, appartenenti alle

Forze di polizia, un messaggio di vicinanza a tutta la comunità a fianco della

quale quotidianamente operano. L’iniziativa in parola, la prima dopo il

periodo critico dalla pandemia, va a rafforzare la stretta sinergia con il mondo

del volontariato riaffermando quei principi di solidarietà verso i più bisognosi

che coniugano gli ideali sui quali si fonda sia il Corpo della Guardia di

Finanza sia l’AVIS. In tale contesto l’AVIS rappresenta il principale attore per

sostenere anche all’interno della società civile e delle Istituzioni, le attività di

promozione e di sensibilizzazione del dono del sangue, di informazione e

formazione sulle problematiche ematiche e di ricerca e studio di iniziative

che favoriscono la pratica del volontariato.

Il Presidente dell’AVIS Comunale Ferrara, Sergio Mazzini e il Vice

Presidente Vicario dell’AVIS Provinciale Ferrara, Prof. Gabriele Anania,

concludendo il loro intervento hanno ricordato che “Donare è importante

perché salva le vite umane. Occorre favorire attraverso l’opera di

volontariato, la partecipazione attiva della comunità locale alla vita sociale

promuovendo, attraverso il dono del sangue, lo spirito solidaristico senza

discriminazioni e scopi di lucro”.

