UniCredit Foundation: donazioni pari a 2 milioni di pasti a favore delle organizzazioni impegnate nella distribuzione di cibo alle persone in stato di bisogno.



Grazie alla sua donazione, 16 organizzazioni attive sull’intero territorio nazionale, segnalate dalle strutture territoriali in cui opera la banca, potranno erogare 2 milioni di pasti gratuiti, intervenendo in modo diffuso e mirato a favore di coloro che vivono in condizioni di rilevante difficoltà economica



Per l’Emilia Romagna, l’associazione beneficiaria è il Banco Alimentare.

“Desidero ringraziare UniCredit – ha commentato il Presidente di Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna, Stefano Dalmonte – per averci scelto come partner in questo momento così complesso per tutti. Il prezioso supporto ci permetterà di continuare nella nostra opera quotidiana a favore delle persone che sul territorio si trovano in difficoltà, il cui numero è decisamente in crescita a seguito della pandemia”.

