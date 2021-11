NOVEMBRE – UN MESE DI LETTURA: “LIBRIAMOCI” E “IO LEGGO PERCHE’” ALL’IC “IL GUERCINO”

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Anche l’IC “Il Guercino” sta partecipando all’iniziativa nazionale di LIBRIAMOCI, progetto promosso dal Centro per il libro e la lettura del Ministro e della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione giunto all’ottava edizione e che si terrà dal 15 al 20 novembre. L’intento è di promuovere la lettura ad alta voce. Perché leggere a voce alta? “Per la meraviglia”, scriveva Daniel Pennac. Numerose sono le attività proposte delle diverse classi: ogni classe della scuola primaria ed ogni sezione della scuola dell’infanzia ha presentato un lettore diverso. Ne ricordiamo solo alcuni: la lettura in presenza dell’autrice del libro “Mistero nel bosco”, Giulia Zoso, che ha regalato il suo libro ad una classe; la visita della lettrice Alice Rifelli, editrice di Ninos che, oltre a leggere ad alta voce, ha guidato gli alunni e le alunne in attività pratiche che hanno divertito e motivato; la lettura del libro di Chiara Caminati “POESIA CON FUSA”, un libro di poesie che ha vinto il Premio Poesia del Premio Letteratura Infanzia nella 43° edizione. Ammirevole per l’impegno nella diffusione della pratica e della motivazione alla lettura, l’Associazione Tarari Tararera, che si è presentata a tutte le classi della primaria “£Carducci” con una valigia di libri,portata da Luca e Samantha, narratori di storie. Le attività di lettura continueranno con il progetto “Io leggo perché” dove gli alunni e le alunne dell’istituto presenteranno degli eventi di promozione alla lettura in una libreria del centro storico. Come scrisse Umbwerto Eco “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita:la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito…perché la lettura è un’immortalità all’indietro”. Tante sono le vite vissute in questi giorni!

