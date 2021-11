TEATRO: LETTERE ROMANE alla Pandurera

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Tutto pronto, al Teatro Pandurera di Cento, per ospitare-sabato 27 novembre alle ore 21– il primo dei 3 eventi inseriti nel cartellone dedicato al “teatro Comico” della stagione spettacolare 2021/22 della Fondazione Teatro G.Borgatti.

Ad inaugurare il ciclo di appuntamenti sarà il surreale carteggio “Lettere Romane” dove, la travolgente simpatia del comico Alessandro Fullin (conosciuto al pubblico per le sue esilaranti apparizioni a Zelig e la sua intensa attività teatrale), sarà supportata dalla complicità del celebre attore Marco Barbieri con lui in scena. I due autori si incontrano sul palco per la lettura di un singolare carteggio: un epistolario di terracotta di “due matrone di mezza età sorprese alle spalle del V secolo”, Flavia e Drusilla. Sembrerebbe anche banale, ma tutto si fonda su un’invenzione storico-teatrale che fa subito sgranare gli occhi: il famoso “carteggio Kohler”, oggi conservato al Museo archeologico di Firenze, nella sezione “Reperti e sentimenti”. Qui parte la surreale messa in scena di Fullin e Barbieri, che interpretano con linguaggio colto e pop le due matrone romane. Una trama affabile e digeribilissima, ricostruisce il periodo storico della fine dell’Impero Romano, con evidenti ed esilaranti anacronismi. Flavia e Drusilla ricamano sulla loro amicizia parlando di un mondo terrorizzato dalle invasioni barbariche e sorpreso, non di meno, dal nascente Cristianesimo. Falsi epigrammi e vere tragedie, Sibille stanche e profeti entusiasti, luminosi gladiatori e oscure catacombe: un mondo lontanissimo che diventa attuale grazie ad una penna, anzi ad uno stilo, sempre imbevuto di sottile ironia.

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20