Super Green pass, via libera del governo: varrà in zona bianca dal 6 dicembre al 15 gennaio. Draghi: “Vogliamo prevenire ed evitare rischi”

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Il Consiglio dei ministri approva il decreto: solo gli immunizzati avranno accesso alle attività ricreative – come ristoranti, cinema, stadi – mentre il tampone basterà per andare al lavoro, in palestra, negli alberghi. E un test sarà obbligatorio anche per i mezzi pubblici. Dal 15 dicembre obbligo di vaccino anche per forze dell’ordine. Tensione nella Lega, poi l’ok al testo: “Governo compatto utile a riconciliare vaccinati e no vax”, ha sottolineato il premier. Dal 1° dicembre possibile la terza dose per tutti gli over 18

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20