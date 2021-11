GIORNATA INTERAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE ALL’IC “IL GUERCINO”

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne l’Istituto Comprensivo “Il Guercino di Cento ha voluto riflettere su una tematica dolorosa e, purtroppo, sempre più attuale: quella della violenza sulle donne. Gli alunni e le alunne della scuola secondaria hanno ripreso l’opera d’arte di Zapatos Rojos, creata in ricordo della sorella, vittima di violenza, ripresa da un’altra artista, Elina Chauvet: le scarpe rosse che riempiono gli spazi pubblici. Quando si realizza questa azione artistico-sociale e collettiva, si rappresenta l’ASSENZA delle donne vittime di femminicidio. Per questo le scarpe rosse non vengono indossate, perchè i corpi che dovrebbero essere su quelle scarpe non ci sono più a causa del femminicidio. Oggi l’Istituto “Il Guercino” ha voluto ricordare tutte le vittime di femminicidio così, con le scarpe rosse dicendo BASTA! Scarpe rosse disegnate e colorate dagli alunni e dalle alunne hanno riempito i corridoi e gli atri della scuola e sono state recitate frasi commemorative. Alla scuola primaria, invece è stato dedicato un incontro con le classi quinte della primaria alla scoperta della biografia di Malala. Attraverso l’esempio della giovane donna pakistana si è discusso con alunne e alunni sul valore della scuola come luogo di realizzazione di una cultura della pace e del consenso e sul diritto all’istruzione come leva per la conquista della parità di genere. La discussione condotta dalla docente Samanta Picciaiola è stata supportata dalla presenza della Dirigente scolastica Anna Tassinari e dalle autorità cittadine. L’assessora alle parti opportunità Vanina Picariello e il Sindaco Edoardo Accorsi hanno condiviso questa preziosa occasione di dialogo e di ascolto ribadendo l’impegnò congiunta di scuola e istituzioni per la lotta alla violenza in ogni sua forma.

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20