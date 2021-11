SAN PIETRO IN CASALE: Sbanda e distrugge una pensilina con la sua BMW

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato un incidente che ha destato un po’ di allarme in paese, fortunatamente risoltosi con lesioni alle persone non particolarmente gravi. Una BMW 320, condotta da un autotrasportatore quarantacinquenne, ha prima urtato con lo specchietto destro il muretto di un accesso carrabile in via XXV Aprile, poi inizia uno sbandamento che lo porta ad abbattere il semaforo sul lato sinistra di via Pescerelli. Il conducente riesce a ripartire e procede fino a via Sant’Alberto, diverse centinaia di metri più avanti, dove abbatte in sequenza un albero, la pensilina della fermata dell’autobus e un palo della pubblica illuminazione. Nel caos provocato viene ferita una pedone che si trovava sul marciapiede di via Sant’Alberto, poi trasportata al pronto soccorso con ferite per fortuna non gravi. Il conducente, anche lui portato al PS di Bentivoglio, è risultato negativo all’etilometro per la guida in stato di ebbrezza alcolica: siamo in attesa degli esiti degli esami cui è stato sottoposto per eventuale assunzione di stupefacente. Risulta avere la patente in regola. Il veicolo è assicurato e revisionato.

