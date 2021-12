VIGARANO, RECESSO DALL’UNIONE DEI COMUNI ALTO FERRARESE. IL SINDACO BERGAMINI: “NON SI È MAI DATO SEGUITO A QUESTA COLLABORAZIONE, DISPENDIOSO CONTINUARE A FARNE PARTE”

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Durante la seduta del consiglio comunale del 30 Novembre 2021, è stata approvato il recesso del Comune di Vigarano Mainarda dall’Unione dei Comuni dell’Alto Ferrarese. “Già nel 2016 quando ero consigliere di opposizione a Vigarano sarebbe dovuto partire questo progetto di collaborazione e, da allora sino ad oggi, non si è dato seguito, né dal punto di vista formale, né di fatto. – Spiega il sindaco Bergamini e prosegue – abbiamo sempre sostenuto le sinergie tra i territori limitrofi, al fine di migliorare i servizi, per cui, continuiamo a gestire alcune attività comunali in forma associata attraverso lo strumento della convenzione, molto più snello e funzionale.”

Nel 2014 fu approvato un atto costitutivo dell’Unione fra Mirabello, Sant’Agostino, Cento, Bondeno, Poggio Renatico e appunto Vigarano al fine di gestire diversi servizi in maniera associata. Ad oggi, Bondeno e Poggio Renatico hanno già approvato il recesso dall’Unione, a seguire Vigarano e probabilmente, date le circostanze, anche gli altri enti dell’Alto ferrarese seguiranno la medesima linea di pensiero.

