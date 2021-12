CALENDARIO GENTE DI CENTO: Ecco la 18° edizione

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Più forte di ogni avversità (anche quest’anno causa restrizioni covid non si è potuto fare la tanto attesa presentazione al caffè Italia) arriva puntuale per la sua 18 edizione il calendario Gente di Cento. Gli autori Giuseppe Sitta e Guido Bonzagni ancora una volta hanno saputo cogliere, nel racconto dei personaggi scelti, quei momenti per cui vale la pena sentirsi orgogliosi di essere Centesi.

Il ricordo più toccante viene riservato alla figura di Enzo Minarelli dedicandogli la copertina ritratto assieme alla moglie e agli amici guido e gigliola in uno dei suoi esilaranti travestimenti.

Il mese di gennaio viene dedicato a Nuvoli Don Ruggero, Febbraio A buriani Antonio, Marzo a Giuseppe Condò, Aprile a Mario Gallerani, Maggio a Benè Kasper e Francesca Tassinari, Giugno a Giancarlo Tosi, Luglio alla Famiglia Stupazzoni, Agosto a Don Luca Malavolti, Settembre a Maikol Pagani, Ottobre a Franco Baroncini, Novembre a Marino Fortini ed infine Dicembre A valerio e Giulia Accorsi.

Il calendario come sempre è in distribuzione gratuita grazie al coinvolgimento degli sponsor. Si può richiedere gratuitamente presso le edicole centesi o presso le sedi di uno qualsiasi degli sponsor.

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20