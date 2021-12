RETE AIUTO CENTO, Un pomeriggio con Babbo Natale

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

RETE AIUTO CENTO, in collaborazione con Koinonia Onlus e Pro Loco

del Gambero di Cento, sono lieti di invitare tutta la cittadinanza e,

specialmente i bambini, a un pomeriggio con Babbo Natale, i suoi

aiutanti, tanti palloncini e tanti regali per tutti. L’evento si svolgerà,

Mercoledì 8 Dicembre, dalle 17 alle 20, presso la Galleria Sacquegna, in

via Provenzali a Cento. L’evento sarà totalmente gratuito e sarà un

occasione per conoscere noi volontari di Rete Aiuto Cento e di salutarci

prima delle festività. Rete Aiuto Cento nasce come gruppo Facebook a

Marzo 2021, e conta al giorno d’oggi più di 20 volontari attivi sul

territorio. Rispondiamo a richieste di aiuto riguardanti principalmente

cibo e vestiario. Vogliamo con questo evento farci conoscere sempre di

più così da poter raggiungere tutte le persone più bisognose. Vi

aspettiamo.

