MACIO .. E SONO 60!

Chi non vuole bene al ‘Macio’ alzi la mano … Al secolo Massimo Cremonini, per tutti il Macio, compie 60 anni, buona parte dei quali dedicati alla vita sociale della sua Città, Cento. Innumerevoli sono le iniziative che Massimo organizza, sempre a carattere sociale e con il solo scopo di aggregare e fare sentire forte il senso di appartenenza ad una città che il Macio ama profondamente. Nella foto la ‘biciclettata’ dei suoi 60 anni. Qualcuno storcerà il naso vedendo un articolo di giornale per il suoi primi 60 anni, beh, se ne faccia una ragione: di Macio ce ne vorrebbero a migliaia e forse, forse, il mondo sarebbe migliore. A noi il Macio piace e siamo certi che nei suoi prossimi 60 anni ci stupirà con le sue iniziative. Auguri caro amico!

foto Lia De Luca

