BANCA CENTRO EMILIA: “PREMI ALLO STUDIO EDIZ. 2020/21”

Sono 54 i ragazzi premiati nell’ambito dell’iniziativa Premi allo Studio ediz.2020-2021 che premia i giovani soci o figli di soci che si sono laureati o diplomati nell’anno scolastico 2020/2021. Domani in streaming sul canale Youtube della Banca la premiazione con Luca Leprotti come ospite.

Per la 15° edizione dei Premi allo Studio di Banca Centro Emilia sono arrivate oltre 86 richieste dai giovani soci o figli di soci che hanno conseguito laurea o diploma nel 2020/2021 provenienti da tutto il territorio della banca; dal reggiano al bolognese da Ferrara alla provincia di Bologna. In ordine di graduatoria, basata, come da regolamento sulla votazione finale, 54 di loro riceveranno la borsa di studio messa a disposizione da Banca Centro Emilia per premiare il loro impegno per un c montepremi complessivo di oltre 30mila euro. La cerimonia di premiazione si terrà domani pomeriggio alle 16.30 e potrà essere seguita in streaming sul canale YouTube di Banca Centro Emilia. Alla cerimonia, oltre al Presidente Giuseppe Accorsi ed al Direttore della Banca Giovanni Govoni presenzierà l’ospite Luca Leprotti sound designer, vincitore del David di Donatello 2020 per il miglior montaggio sonoro del film “Volevo Nascondermi” di Giorgio Diritti sulla vita dell’artista Antonio Ligabue. L’ospite sarà intervistato da George Savignac che trasmetterà l’evento anche sul canale di informazione locale Obiettivo100

Ecco i nomi dei premiati per categoria. Per il diploma di scuola secondaria superiore riceveranno la borsa di studio: Balboni Irene, Beccari Alessandro, Boschetti Noemi, Caruso Gabriella, Cassinadri Mael, Corticelli Luca, Davì Riccardo, De Lellis Andrea, Ferraresi Leonardo, Filippini Anastasia, Gallerani Elisa, Gallerani Elisa, Nannetti Samuele, Patuzzi Irene, Rossi Arianna, Vacondio Elena, Villa Federico e Zanarini Alessia. Per la laurea triennale: Balboni Anna, Biondi Martina, Bottazzi Luca, Collari Alice, Favali Filippo, Fiocchi Filippo, Gallieri Edoardo, Govoni Zoe, Martini Elisa Vittoria, Messori Giacomo, Pancaldi Mattia, Parenti Eva, Prete Elisa, Rivi Giulia, Roversi Lorenzo, Stefani Mattia, Teneggi Rachele e Zannarini Benedetta. Infine per la laurea magistrale: Baroncini Arianna, Bergonzoni Andrea, Campana Lara, Conti Davide, El Ghaddar Kamelia Sofia, Fantoni Valentina, Ferrari Elisa, Ferrari Filippo, Fiocchi Leonardo, Gallerani Valeria, Gavazzo Nicolò, Magnani Matteo, Papi Elisa, Rimondi Anna, Sancineto Nico, Stefanini Martina, Vaccari Thomas e Vezzani Francesca.

