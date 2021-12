Terminata la prima carrellata di gare prenatalizie, in casa Acqua Time si tirano le somme

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Grande esordio per le matricole Serena Rizzoli e Andrea Veronese che realizzano buoni crono soprattutto nello stile libero; la stessa specialità premia anche Francesca Cavicchi e Matteo Dell’Anna che abbassano praticamente tutti i primati personali della stagione scorsa. Ottima limata del crono personale per Andrea Barchetti nei 400 stile libero con 4’20’’00, Gaetano Salone nei 100 rana con 1’14’’06, Lucilla Magri con 1’07’’13 nei 100 dorso e 2’244’’73 nei 200 dorso che inserisce i ragazzi in una buona posizione della classifica provvisoria regionale. Bene anche Irene Scognamiglio nella rana e nello stile libero veloce e Anna Marisaldi nel mezzofondo a pochi centesimi dal guadagnare un record assoluto societario nel 800 stile libero.

Una Chiara D’Arienzo in ottima forma apre le gare invernali con prestazioni ottime in tutte le discipline ed in particolare nella rana, Noemi Casari che chiude il 50 stile libero a 28’’12 e sono in linea con la condizione del momento anche le gare di qualifica di Sara Marisaldi e Valeria Gallerani.

Molto bene le gare di Matteo Serra nel dorso, nella farfalla veloce e nei misti che premiano positivamente anche Samuele Girolimetto, sia nei 100 che nei 200. Chiudono in linea le qualifiche anche Luca Ansaloni e Davide Sala.

Domenica 19 si è tenuta la fase regionale della Coppa Brema che ha visto scendere in acqua per le file del Circolo Nuoto UISP Bologna la nostra Sara Marisaldi che ha chiuso il 100 stile libero con un buonissimo 56’’50 e Davide Sala che nei 200 stile libero ha fermato il crono a 1’53’’96. Bene anche le prestazioni dei due in staffetta, la loro frazione ha mostrato un buon stato di forma di buon auspicio per la seconda parte di gare che si terrà a fine gennaio.(foto della staffetta maschile Circolo Nuoto UISP della Coppa Brema)

