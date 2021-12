Il sindaco di Cento Edoardo Accorsi su VM Motori: “Ho contattato le rappresentanze sindacali, lavoreremo con loro e la Regione per una riconversione che assicuri continuità alla produzione”

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20



“Faccio mie le preoccupazioni espresse dalle rappresentanze sindacali per il futuro di VM Motori, un’azienda la cui storia si lega a quella di Cento, che costituisce una forte leva occupazionale, diretta e con l’indotto, ed economica per il nostro territorio”: il sindaco di Cento Edoardo Accorsi lo ha ribadito oggi nel corso di una conversazione telefonica con i sindacati.

“Come amministrazione comunale – ha sottolineato Accorsi – faremo tutti i passi necessari per raggiungere l’obiettivo di garantire continuità al sito produttivo in un’ottica di riconversione verso una produzione di motori a emissioni zero. Stellantis deve accompagnare questo progetto con risorse e investimenti adeguati”.

Per raggiungere questi obiettivi l’Amministrazione lavorerà in stretto contatto con le rappresentanze sindacali, alle quali è stato proposto un incontro da tenere nei primi giorni di gennaio, e con la Regione Emilia-Romagna.

“L’occupazione e la produzione di qualità sono al centro delle attenzioni della nostra Amministrazione – conclude Accorsi – e su questi obiettivi continueremo a essere impegnati con tutte le nostre energie”.

