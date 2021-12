PIEVE DI CENTO: Il sindaco Borsari “positivo incontro con il Direttore Generale dell’ASL di Bologna Paolo Bordon”

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

“Oggi – spiega il sindaco di Pieve di Cento Luca Borsari – ho avuto un positivo e fondamentale incontro con il Direttore Generale dell’ASL di Bologna, dott. Paolo Bordon. Avevo chiesto questo incontro, a cui mi sono recato insieme alla Direttrice del Distretto Pianura Est, dott.ssa Francesca Mezzetti, perché avevo bisogno di porre al Direttore questioni molto importanti per Pieve e non solo”. E prosegue …..

“Abbiamo infatti potuto ragionare del nostro Corso di Laurea in Infermieristica, della sua importanza per tutta l’Azienda e delle sue interessanti prospettive future, dopo che quest’anno ha compiuto i suoi primi 20 anni. Abbiamo potuto condividere lo stato dell’arte della nostra Casa della Salute i cui lavori sono purtroppo fermi a causa di inadempienze contrattuali dell’impresa, ma che saranno al più presto riaffidati”. Borsari spiega che “si è ragionato sulle potenzialità di quel luogo, così strategico per la sanità territoriale, ancor di più ora nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e di come si possa e si debba migliorare la sua interaziendalità, ovvero la sua sinergia con la vicina Cento (partendo con il rendere prenotabili dal Cup di Pieve visite specialistiche a Cento e viceversa).Abbiamo infine, ma non certo per importanza, affrontato la grave condizione di difficoltà in cui versa oggi il servizio offerto dai nostri Medici di Medicina Generale. Dopodomani avrò un ulteriore incontro con la Direttrice delle Cure Primarie, dott.ssa Cristina Maccaferri per approfondire ulteriormente e agire con alcuni interventi concreti. Ma già oggi il Direttore ha definito la linea da seguire: ripristinare la piena operatività dell’organico che spetta a Pieve (4 medici), migliorare il sistema di “accessibilità” al proprio medico da parte dei pazienti introducendo miglioramenti sotto il profilo amministrativo e di coordinamento.

Di questo – conclude il sindaco – parlerò nei prossimi incontri e di questo è mia intenzione parlare prima di tutto con i medici stessi. Farò tutto il possibile per fare la mia parte e supportarli in questo momento estremamente difficile per loro, oltre che per i loro pazienti. Penso che l’incontro di oggi sia stato davvero molto importante, ho la certezza che l’Azienda Sanitaria conosca molto bene la nostra situazione e stiamo insieme lavorando per risolverla e migliorarla per il bene di tutti”.

Luca Borsari – Sindaco di Pieve di Cento BO

