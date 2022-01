VACCINI: il sottosegretario alla Salute Andrea Costa “Lo Stato indennizza qualora ci siano dei danni ai cittadini”

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20

Tema piuttosto discusso sui social: Nel caso di danni personali da vaccini anti covid lo Stato risarcisce? Allora, cerchiamo di fare chiarezza, una volta per tutte. Ecco le dichiarazioni del sottosegretario alla Salute Andrea Costa “Sul tema del consenso informato, al di là delle modifiche e delle scelte che valuteremo nei prossimi giorni, già oggi in presenza di una vaccinazione di massa a tutela della salute pubblica lo Stato interviene e indennizza qualora ci siano dei danni ai cittadini“. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, sottolineando che “c’è una sentenza della Corte Costituzionale che afferma questo”. Speriamo che non si debba tornare sull’argomento risarcimenti si, risarcimenti no.

Seguici e metti un Like per favore!! 0 0 0 20