A Cento arrivano le bodycam per il progetto di “polizia di comunità” e di controllo del vicinato

Di Marco Cevolani

Le bodycam per chi effettua servizi di ordine pubblico sono ormai un accessorio indispensabile, sia per documentare eventuali soprusi (come purtroppo ci insegnano le cronache d’oltre oceano) che per monitorare l’attività degli operatori di sicurezza, anche a tutela della loro incolumità

Ora questo indispensabile accessorio arriverà anche a Cento, infatti con Determinazione n. 1249 del 14/11/2022 a firma del comandante della locale polizia municipale è stato deciso l’acquisto di ben 3 bodycam (e relativi accessori) con un impegno di spesa di poco meno di 4mila euro (3879 per l’esattezza), nell’ottica del progetto POLIZIA DI COMUNITA’ – CONTROLLO DI VICINATO E RETE COMMERCIALE DI

VICINATO – IL RECUPERO E LA PREVENZIONE – PROGETTO S.M.A.R.T.

Questi indispensabili strumenti saranno forniti da una ditta di Parma.

