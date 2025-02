A Cento, come da tradizione, il Martedì di Carnevale si festeggia a Teatro!

Martedì 4 Marzo p.v alle ore 21, avvolti da un’atmosfera di musica e allegria, il celebre e amato comico Vito ci accompagnerà in un divertente viaggio gastronomico con tutte le sue mistificazioni e ossessioni dal titolo “L’altezza delle lasagne“, scritto a 4 mani da Francesco Freyrie e Andrea Zalone.

Perché è scomparsa la rucola e siamo invasi dall’avocado?

Chi ha deciso che non serve più la mezzaluna?

Cosa ha trasformato il semplice gesto di nutrirsi in una nuova religione?

Da quando l’uomo ha smesso di fare da mangiare e si è trasformato in Chef?

Si può preparare una torta di mele eco-sostenibile senza sfruttare l’ambiente?

Nel nuovo One Man Show Vito ci porta su un terreno a lui caro, quello del cibo e della cucina, in un excursus esilarante e spietato sul malsano e perverso rapporto tra l’uomo e il piano cottura.

Lo spettacolo che tutti quelli che amano cucinare dovrebbero vedere.

Vito, attore comico da sempre appassionato gourmand e conduttore di seguitissime trasmissioni di cucina (tra cui “Vito con i suoi” su Gambero Rosso Channel), affronta con ironia e un pizzico di cattiveria un tema che gli è particolarmente caro: il cibo! Con la comicità che lo contraddistingue l’attore prende di mira tutte le manie e gli eccessi che oggi connotano l’argomento, dalla scelta delle materie prime ai ristoranti, passando per allergie, intolleranze, diete e mode alimentari.

Uno spettacolo “politicamente scorretto” in cui chiunque si sentirà “preso in mezzo” e in qualche modo coinvolto!

“Non offendo e non giudico nessuno” dichiara Vito “ma siamo talmente ossessionati da ciò che mangiamo o che vorremmo mangiare, che siamo diventati grotteschi”.

Qualcuno vede nel futuro la possibilità che esista una decrescita felice, la cucina sicuramente ne trarrà giovamento!

La morale? Resta sempre la stessa: l’AMORE! Cucinare con amore, per chi si ama (compresi se stessi), amando l’ambiente che ci circonda, senza sprechi né eccessi.

