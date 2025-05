A Cento Olimpia Milano e Reyer Venezia si qualificano alle Finali Nazionali U15

Tre giorni di grande basket, una ricca risposta di pubblico e un finale thriller. L’interzona U15 Eccellenza, tenutasi alla palestra Giovannina di Cento dal 16 al 18 maggio, ha premiato Olimpia Milano e Reyer Venezia che hanno conquistato l’accesso alle Finali Nazionali di Agropoli dal 2 al 8 giugno. Le due squadre sono uscite ai primi due posti del girone all’italiana in cui hanno preso parte anche Città Futura Roma e Basket Aretina. Proprio i toscani, nell’ultimo spareggio contro i veneti, hanno dato vita ad una sfida emozionante fino all’ultimo secondo. Dopo una serie di avvicendamenti e tanta battaglia, Venezia ha pareggiato la partita sulla sirena e all’overtime la lotta punto a punto ha premiato la Reyer contro una formazione toscana mai doma. Percorso netto invece per l’Olimpia Milano che si è imposta nettamente nelle tre partite giocate con prestazioni impeccabili. Olimpia e Reyer saranno di scena nel torneo a 16 squadre ad Agropoli che metterà di fronte le migliori squadre d’Italia. La Benedetto 1964 mette in archivio un altro evento di questa stagione, ospitando una competizione di alto livello che ha portato a Cento alcuni tra i migliori talenti d’Italia dell’annata 2010.

