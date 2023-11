A Ferrara torna l’iniziativa “Il biscotto sospeso”, promossa da Pink Lady®, Ascom Confcommercio

Il 24,25 e 26 novembre, in concomitanza con l’arrivo del nuovo raccolto 2023 della mela Pink Lady®, di cui il territorio ferrarese è uno dei principali produttori, prende avvio, per il secondo anno, il progetto di solidarietà circolare rivolto ai nuclei famigliari che si trovano in condizione di vulnerabilità e di svantaggio economico.

Ferrara, 23 novembre 2023 – Dopo il successo della prima edizione, la mela Pink Lady®rilancia anche quest’anno l’iniziativa di solidarietà circolare “Il biscotto sospeso Pink Lady®”, che nella città estense prende le mosse grazie al supporto fattivo di Ascom Confcommercio e Associazione Panificatori con la collaborazione della Onlus Centro di Solidarietà-Carità di Ferrara.

“Un’iniziativa – commenta Marco Amelio, presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara – che va nella direzione di un sostgno concreto e solidale a persone e famiglie che attraversino un momento di difficoltà. Un segnale per intervenire con attenzione sul sociale”

“Abbiamo aderito con entusiasmo a questa seconda edizione – ricorda Davide Urban direttore generale di Ascom Confcommercio Ferrara – vogliamo sottolineare il ruolo sociale, di solidarietà e di collante nelle relazioni nelle comunità che costituiscono un valore aggiunto dei negozi di vicinato”.

Il progetto prende spunto da un’usanza attribuita ai bar partenopei, dove lasciare un caffè pagato per chi non può permetterselo è diventato l’emblema di una solidarietà che tutti possiamo (e dobbiamo) permetterci di prestare al prossimo. Un gesto di attenzione e sensibilità verso la città di Ferrara che, da venerdì 24 a domenica 26 novembre, si concretizza come vera e propria “catena sociale della collettività” grazie alla partecipazione solidale dei forni, panifici e pasticcerie aderenti all’iniziativa e visivamente riconoscibili da un’apposita locandina, dove i clienti potranno acquistare una confezione di cookies alla mela Pink Lady® e lasciarla “già pagata” in attesa di essere donata a chi è meno fortunato. Per ogni confezione lasciata “in sospeso”, Pink Lady® ne aggiungerà un’altra, insieme ad una confezione di mele, supportando ed incrementando la donazione.

“Come Centro di Solidarietà – Carità gestiremo il “biscotto sospeso – ha considerato Giuseppe Salcuni referente dell’associazione di volontariato – e siamo davvero soddisfatti del suo potenziamento in questa edizione 2023”

Un’edizione in cui Pink Lady® “colorerà di rosa” la mensa della Onlus, grazie alla donazione delle proprie mele in aggiunta ai biscotti, per festeggiare insieme alla città il nuovo raccolto, che avviene proprio nel mese di novembre e che rappresenta un’autentica risorsa anche per il territorio ferrarese particolarmente vocato a questa produzione, con una presenza nel comprensorio di circa 260 produttori la cui filiera, dalla sua introduzione, ha garantito continuità di reddito e innovazione. Sostenibilità ambientale, sociale, economica ed etica, sono gli elementi di valore che caratterizzano la mela dal bollino a forma di cuore e che risultano decisivi anche nelle scelte d’acquisto del consumatore. E nell’intento di annunciare e condividere con le persone e la comunità in cui opera non solo l’arrivo del nuovo raccolto ma un intero modello sostenibile di business.

“Con questa iniziativa abbiamo voluto dare un segno tangibile della solidarietà dei frutticoltori verso le fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche in uno dei nostri principali bacini produttivi italiani”, ha spiegato Thierry Mellenotte, direttore generale di Pink Lady® Europe, nel sottolineare che “questa operazione si inserisce in uno degli impegni della nostra Carta, rivolto a favorire le relazioni con la popolazione residente nei territori di produzione della nostra mela Pink Lady®”

All’iniziativa hanno aderito per il secodno anno, sia La Bottega del Pane di Matteo Musacci e il Panificio Pasticceria Perdonati di Sergio Perdonati.

“Il biscotto sospeso – ha sottolineato Matteo Musacci, titolare della Bottega del Pane – rappresenta un’attenzione a chi vive in un momento fragilità a poche settimane dalle festività natalizie”

“E’ un autentico dovere quello di essere essere protagonisti nella solidarietà attiva – ha detto Sergio Perdonati, decano dei Panificatori – all’interno delle nostre comunità”.

La Bottega del Pane, Via Palestro 69

La Bottega del Pane, Corso Isonzo 115

La Bottega del Pane, Via Bersaglieri del Po 18

Panificio Pasticceria Perdonati, Via San Romano 108/b

Creata da più di 25 anni, l’Associazione Pink Lady® Europe riunisce oggi 3.249 produttori, 13

Distributori autorizzati e 10 vivaisti italiani, francesi e spagnoli. Questo modello innovativo di collettivo agricolo si è costituito e cresce sulla base di valori di equità e di solidarietà. Pink Lady® Europe si impegna per lo sviluppo di una produzione responsabile ed attenta alle persone così come alla natura, e si fa garante di una qualità impeccabile. I produttori si impegnano ogni giorno con passione per offrire a tutti gli amanti della mela, un frutto dal gusto unico.

