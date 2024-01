A ‘L’ACCENTO s.r.l.’ LA DIREZIONE ARTISTICA DI BORGHI E FRAZIONI IN MUSICA

Una notizia che contribuisce a dare lustro e giusto riconoscimento per le doti organizzative ad una Azienda del territorio centese. Ancora una volta le aziende del territorio centese si confermano leader nella gestione ed organizzazione di grandi eventi. L’Unione dei Comuni Reno Galliera BO, anche per il 2024, ha affidato la Direzione Artistica e la Segreteria Organizzativa della prestigiosa BORGHI E FRAZIONI IN MUSICA all’Accento S.r.l. Si tratta di una storica rassegna musicale che prevede varie tappe ed esibizioni live nei principali luoghi di ritrovo e nelle piazze dei comuni aderenti all’Unione dei comuni della Bassa Bolognese. “Siamo particolarmente orgogliosi di questo non scontato rinnovo, che premia il grande lavoro fatto in questi anni dalla nostra azienda in termini di qualità musicale e sonorità proposte al pubblico” afferma il comunicato ufficiale dell’azienda.

