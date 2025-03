A marzo due appuntamenti imperdibili per vivere appieno il Bosco Integrale

Sabato 1 e sabato 8 marzo, due passeggiate uniche.

Sabato 1 e sabato 8 marzo, il Bosco Integrale apre le porte al pubblico per offrire due esperienze speciali, condotte rispettivamente dai nostri volontari e dalla Project Manager Chiara Pellizzola. Due passeggiate uniche nel loro genere, che uniscono mito, saggezza e un nuovo sguardo sul mondo naturale e celebrano la Festa della Donna.

Sabato 1 marzo – Il Bosco: tra mito, natura e saggezza

Ore 10.30, a cura dei volontari del Bosco Integrale.

Il bosco, da sempre simbolo di confine tra civiltà e natura selvaggia, è protagonista di miti e leggende che ci parlano di saggezza, potere e prosperità. Durante questa passeggiata, avremo l’opportunità di esplorare questi “giganti verdi” che, con il loro silenzioso linguaggio, ci trasmettono importanti insegnamenti di equilibrio e armonia. Un viaggio che invita a scoprire come il bosco sia un ponte tra Terra e Cielo, e come, da secoli, offra benessere e serenità a corpo e anima.

Sabato 8 marzo – Un viaggio nel Bosco dal punto di vista femminile

Ore 15.30, a cura di Chiara Pellizzola, Project Manager del Bosco Integrale.

In occasione della Festa della Donna, il Bosco Integrale propone una passeggiata speciale incentrata sulla forza e l’ispirazione femminile. Con uno sguardo che spazia dalle tradizioni popolari all’arte e alla letteratura, esploreremo come il bosco sia stato una fonte di saggezza per donne forti e determinanti. La passeggiata offrirà anche un’interessante analisi scientifica e naturalistica, svelando il ruolo fondamentale del femminile nel mondo naturale.



Le passeggiate sono fruibili da tutti, ma si segnala che alcuni tratti dei percorsi sono sterrati. Gli eventi sono gratuiti, ma sarà possibile lasciare un’offerta libera a sostegno dei progetti e delle attività del Bosco Integrale. Si ricorda inoltre che al momento i cani non possono entrare.

In caso di maltempo consultare i canali social del Bosco Integrale (Facebook e Instagram) per avere notizie in tempo reale sullo svolgimento delle passeggiate.

Mi piace: Mi piace Caricamento...