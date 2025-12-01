  • Lun. Dic 1st, 2025

A PIEVE DI CENTO SI VA A SCUOLA IN … ‘PIEDIBUS’

Dic 1, 2025
Oggi, dal parco Isola che non c’è, è partito il Piedibus.

Circa 30 bambini sono stati accompagnati dai loro genitori o dai loro nonni e sono stati affidati ad alcuni dei generosi volontari che hanno risposto all’appello lanciato dal Comune nelle scorse settimane e che, accolti dal Comune nella persona dell’Assessore Tasini, si sono messi in cammino per raggiungere la loro scuola: in sicurezza, attraversando il loro parco, chiacchierando con alcuni dei loro amici e magari conoscendone di nuovi. Un bel modo per andare a scuola in modo sano e divertente, oltre che uno strumento per alleggerire il traffico davanti al plesso.

“Ricordiamo che il Piedibus è un servizio gratuito a cui ci si può iscrivere in qualsiasi momento, trovate tutte le informazioni a questo link: https://www.comune.pievedicento.bo.it/…/piu-sicurezza…

Giuliano Monari

