A.S.D.Team – IEMA MTB TEAM: QUANDO SPORT E SOLIDARIETÁ SI UNISCONO

Di Fabiola Borghi

Presso Villa Chiarelli a Renazzo, si è svolto il tradizionale pranzo sociale della A.S.D.Team – IEMA MTB

TEAM, che conta al suo interno parecchie decine di iscritti, fra tesserati agonisti e simpatizzanti.

Durante il pranzo, è stata presentata, come sempre in maniera goliardica, la nuova divisa color giallo

brillante, in omaggio alla partenza in Italia, del tour de France 2024. Non solo però, ilarità ma anche

fatica e soddisfazioni a livello agonistico. Infatti il nutrito gruppo di granfondisti, si è distinto per gli

eccellenti risultati nella Deltos Cup, un circuito di granfondo che coinvolge il territorio emiliano,

toscano e marchigiano, che ha visto, nella categoria Woman, Elisa Castaldelli, sul gradino più alto del

podio.

Le iniziative che nascono in seno a questo gruppo sono tante e tutte a scopo benefico. Tra le

manifestazioni alle quali hanno partecipato, sfidando il freddo di dicembre, ricordiamo, il VALLI E

RENNE 2023, per sostenere una raccolta fondi da devolvere attraverso la CRI di Renazzo, alla famiglia

di Gaia e il raduno in favore di TELETHON, organizzato dalla Bitone Ciclistica.

