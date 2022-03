ADMO: “UNA COLOMBA PER LA VITA”

Sono un “tipo” dolce e due volte buono!

Anche questo anno ADMO Emilia Romagna, Associazione Donatori Midollo Osseo, torna con “Una colomba per

la vita”, campagna di raccolta fondi per questa Pasqua 2022 patrocinata dalla Regione Emilia Romagna.

Dopo due anni segnati dalla pandemia, dal 26 marzo 2022, le colombe e le uova ADMO torneranno in piazza

per raccogliere fondi per la lotta alla leucemia e alle altre malattie del sangue.

L’Associazione, anche in questi anni difficili, non si è mai fermata e contrastato il drammatico calo di nuovi

potenziali donatori di oltre il 60% grazie a nuovi progetti di informazione e iscrizione.

La raccolta fondi di quest’anno è dedicata al progetto MATCH AT HOME grazie al quale l’aspirante donatore

può effettuare tutta la procedura d’iscrizione utilizzando la piattaforma ADMO, ricevere il kit salivare tramite

posta, effettuare un auto-prelievo salivare assistito da un sanitario associativo tramite videochiamata e spedire

il campione direttamente tramite corriere postale o consegnarlo nel punto raccolta più vicino.

I volontari saranno presenti sul territorio, nel rispetto delle norme vigenti, per informare sulla donazione di midollo

osseo e per offrire le loro colombe, il dono perfetto da regalare e regalarsi durante questa Pasqua.

La lista delle piazze in cui trovare “Una colomba per la vita” è disponibile su WWW.ADMOEMILIAROMAGNA.IT

La nostra colomba sarà disponibile anche, tramite una semplice prenotazione, sul nostro shop online nel sito

WWW.ADMOEMILIAROMAGNA.IT e verrà consegnata direttamente a casa tua in totale sicurezza, oppure come

speciale dono ad un indirizzo da te indicato.

Alcuni dati dell’associazione del 2021 (Fonte dati IBMDR):

– 23.691 nuovi iscritti al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR), in leggera ripresa rispetto dal 2020 ma

ancora metà degli iscritti dei livelli pre-pandemia.

– 300 donazioni effettive di midollo osseo o cellule staminali emopoietiche, in aumento rispetto agli anni

precedenti

– 932 trapianti da non familiare fatti in Italia di cui: 23% da donatore italiano (n.214) mentre 77% da donatore

estero (n. 718).

Il nostro goal è tornare ai numeri pre-covid e iscrivere 50.000 nuovi donatori l’anno.

Per Pasqua continuiamo a donare nuove speranze di vita, prenota una colomba ADMO e condivi la dolcezza

di questo “DONO” con amici e parenti.

Molti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport sosterranno questa campagna.

Chi è ADMO?

ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo, ha lo scopo principale di informare la popolazione italiana sulla

possibilità di combattere, attraverso la donazione di midollo osseo, leucemie, linfomi, mielomi e altre neoplasie

del sangue.

Ogni anno migliaia di persone sconfiggono le leucemie e le altre malattie del sangue grazie al trapianto di

midollo osseo, ma solo un donatore su 100 000 è compatibile con chi è in attesa di una nuova speranza di vita!

