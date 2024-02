“Aggiungi un posto a tavola che c’è un bambino in più” – l’iniziativa di Fipe Confcommercio in collaborazione con Ascom

“Aggiungi un posto a tavola che c’è un bambino in più” è il progetto che ha coinvolto con entusiasmo Fipe Confcommercio su tutto il territorio nazionale ed ovviamente anche sul nostro territorio in collaborazione con Ascom Confcommercio. Ad oggi sono già coinvolti una settantina di attività in città ed in provincia.

È questo il titolo del progetto lanciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la partecipazione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e…, Ministero della Salute , del Ministero del Turismo con il Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La proposta è semplice in pratica i locali aderenti proporranno fino al 30 giugno un menù dedicato ai bambini di età inferiore a 10 anni a un prezzo massimo di 10 euro.

Matteo Musacci, presidente provinciale della Federazione dei Pubblici Esercizi: “Con questa iniziativa intendiamo contribuire in maniera concreta e semplice a riportare i bambini e le famiglie al ristorante con menù a prezzi facilitati. Un impegno ad essere accanto ai nuclei famigliari in questo momento certamente complesso. Un progetto che si unisce ad altri messi in campo da tempo sul sociale dalla stessa Fipe, come ad esempio il lavoro per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema di come affrontare lo spreco alimentare”

Davide Urban direttore generale di Ascom Confcommercio Ferrara: “Collaboriamo con entusiasmo a questa iniziativa “che evidenzia il ruolo sociale dei Pubblici Esercizi come luoghi di convivialità e ospitalità. Con questa iniziativa, si vuole condividere anche l’impegno di contenere gli effetti dell’inflazione, offrire opportunità di socializzazione alle famiglie con bimbi, oltre che sostenere i prodotti tipici e rafforzare l’indotto sul turismo locale”.

L’elenco dei locali aderenti sarà disponibile su ascomfe.it o sui Social di Ascom Confcommercio Ferrara

