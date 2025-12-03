AGGUATO ALL’ERRORE ALLA SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI

Erio Carnevali è un’artista modenese di fama internazionale le cui opere su tela riprendono il filo dell’astrazione lirica, del colore come risonanza interiore, che va da Kandinskij all’espressionismo astratto di Rothko alla “pittura-pittura” statunitense ed europea. Ha diversi atelier tra Milano, Modena,Bologna, Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra, Berlino e Los Angeles.Ha trasposto la sua visione pittorica anche nel campo dell’arte pubblica, attraverso il mosaico, la porcellana, la ceramica e il vetro di Murano come nella scultura dei grappoli d’uva, nella rotatoria Modena-Vignola che celebra il lambrusco. Scrive anche brevi trattati per bambini , come l’ultimo presentato presso le scuole primarie dell’IC Il Guercino di Cento, “Agguato all’errore”. Con linguaggio semplice, corredato di immagini, l’artista ha presentato ai bambini e alle bambine della scuola Carducci e del Guercino come l’errore sia inevitabile nella vita di ognuno, ma anche come, a volte, l’errore possa essere una nuova possibilità e portare al miglioramento. Nel volume, attraverso le immagini, l’autore mostra diversi errori che hanno portato a nuovi espressione pittoriche. Alla base del discorso, l’artista ha voluto trasmettere ai bambini e alle bambine presenti, affascinati dal suo linguaggio e dalle sue espressioni artistiche la necessità di non avere paura di sbagliare, che sbagliare è comune a tutti, e che dallo sbaglio possono nascere idee nuove. All’incontro erano presenti anche Mari Davide e De Carli Marisa, dell’Assicoop Unipol di Modena e Ferrara, sponsor della pubblicazione.

