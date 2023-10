AGRIFOOD. Progettare il futuro. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

Reduce dal successo del film “GUERCINO. Uno su Cento.” l’ente centese è già attivo su un altro fronte. “Quello dell’Agrifood è un tema che mi sta molto a cuore, che nasce da lontano e che rappresenta uno degli aspetti più importanti della vita delle persone anche se spesso ce ne dimentichiamo – è l’incipit della Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento Raffaella Cavicchi – come Fondazione abbiamo voluto progettare queste giornate per dare l’opportunità a tutti di conoscere il punto di vista della scienza.” Filo conduttore ispiratore degli incontri è la frase dello scienziato Stephen Hawking “Il più grande nemico della conoscenza non è l’ignoranza, è l’illusione della conoscenza”.

“La crescente quantità di informazioni a disposizione, non sempre vere e troppo spesso fake, complica la capacità di orientamento. Intento di queste tre giornate è quello di presentare il punto di vista della scienza, le nuove frontiere della tecnologia, le ricadute economiche e il quadro delle regole” è il commento di Paolo Borghi, coordinatore scientifico dei seminari, professore di Diritto Agrario e Alimentare all’Università di Ferrara.

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ha come obiettivo “soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli delle generazioni future”. Il primo seminario si terrà mercoledì 11 Ottobre 2023, ore 18.00 Salone di Rappresentanza di CREDEM Banca, a Cento in Corso Guercino n. 32 ha come tema: “Agroalimentare e sostenibilità.” Una sfida complessa e globale che parte proprio dall’idea di sviluppo sostenibile. Sarà questo il tema del primo dei tre incontri in programma, che vede protagonisti relatori esperti che ci aiuteranno a comprendere in maniera libera e scientifica lo stato dell’arte e le prospettive future. Interverranno Paolo Borghi, Ilaria Pertot (Università di Trento), Andrea Segrè (Università di Bologna) e Guglielmo Garagnani (Confagricoltura ER).

Le altre due date sono venerdì 20 Ottobre ore 18.00 sul tema “Agricoltura, alimentazione e nuove Biotecnologie”, interverranno Anna Meldolesi (Corriere della sera/ Università di Bologna), Roberto Defez (CNR Napoli), Roberto Tuberosa (Università di Bologna), Valtiero Mazzotti (Direttore Assessorato Agricoltura, caccia e pesca Regione E.R.) e Paolo De Castro (Eurodeputato).

Il terzo incontro è in calendario per giovedì 9 Novembre ore 18.30 e avrà come tema: “Agroalimentare, agricoltura 4.0 e digitalizzazione.” Interverranno: Gianluca Brunori (Università di Pisa), Marco Vieri (Università di Firenze), Matteo Golfarelli (Università di Bologna) e Valerio Raggi (Agronica)

L’ingresso è libero, e i seminari sono accreditati per la formazione continua dei dottori agronomi e dottori forestali.

Paolo Borghi e Raffaella Cavicchi

