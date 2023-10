AGRIFOOD. Progettare il futuro. Secondo appuntamento

Dopo il successo del primo appuntamento che ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico, attento ed interessato al tema della sostenibilità nel settore agro-alimentare, vi aspettiamo per il secondo appuntamento in programma per venerdì 20 Ottobre ore 18.00 nel Salone di rappresentanza CRDEM in Corso Guercino n. 32. Tema della giornata “Agricoltura, alimentazione e nuove Biotecnologie”, introdurrà e modera Anna Meldolesi (scrittrice, giornalista del Corriere della sera, prof.ssa all’Università di Bologna), Roberto Defez (Biotecnologo, esperto di OGM, Primo ricercatore al CNR Napoli), Roberto Tuberosa (Biologo botanico, esperto di ingegneria genetica e di genomica dei cereali, professore di Genetica Agraria all’Università di Bologna), Paolo Borghi (esperto di legislazione agraria e alimentare dell’Unione Europea, Università di Ferrara), Valtiero Mazzotti (Direttore Assessorato Agricoltura, caccia e pesca Regione E.R.) e Paolo De Castro (due volte Ministro dell’Agricoltura, deputato al Parlamento italiano, dal 2009 è deputato al Parlamento Europeo, 2 Lauree honoris causa, è prof. all’Università di Bologna ). Si parlerà di futuro dell’agrifood, nuove biotecnologie (NBT, NGT, TEA), di innovazione per aumentare la produttività della filiera agroalimentare, senza rinunciare al rispetto per l’ambiente e per il clima. L’ingresso è libero, e i seminari sono accreditati per la formazione continua dei dottori agronomi e dottori forestali.