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Cronaca

Al Gran Prix Genoa Open Ju Jitsu il visual curato da un’alunna delle Scuole Taddia di Cento

DiAnna Zarri

Mar 30, 2026
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di Anna Zarri

Grandissima soddisfazione all’Istituto Taddia per Greta Gubellini della classe 5K del settore tecnologico indirizzo grafica e comunicazione, che al Gran Prix Open Genoa Ju Jitsu ha curato l’immagine e la comunicazione visiva “di altissimo profilo, compito che Greta” secondo le parole di Andrea Repetto, presidente dell’Associazione organizzatrice “ha svolto con maturità professionale”.

Il Grand Prix Genoa Open Ju Jitsu rappresenta un appuntamento di rilievo internazionale che, quest’anno, ha visto la partecipazione di circa 300 atleti provenienti da 26 diverse nazioni.

Greta ha curato e realizzato in completa autonomia l’intero apparato grafico dell’evento. Nello specifico, la sua attività ha compreso: materiali di Allestimento e Promozione, come progettazione di locandine, striscioni, banner retro-podio e cartellonistica pubblicitaria stradale, tutti destinati alla stampa, anche su grandi dimensioni. Design di Prodotto: Ideazione e sviluppo della grafica della medaglia ufficiale. Infine Digital & Motion Design, ovvero creazione delle grafiche digitali per i ledwall presenti in gara e delle grafiche animate per la presentazione delle finali.

Tutti i materiali prodotti, prima della pubblicazione, sono stati sottoposti e approvati con successo dal Comitato Organizzatore e dagli enti patrocinatori, tra cui il Comune di Genova, la Regione Liguria, il CONI, la FIJLKAM, la Ju Jitsu International Federation e lo sponsor Iren Luce e Gas, a ulteriore testimonianza del valore dell’opera prestata.

Anna Zarri

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