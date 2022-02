Al via gli “Incontri con gli autori” promossi dalla Biblioteca di Renazzo. Primo ospite della biblioteca della popolosa frazione centese, Massimiliano Santarelli e il suo giallo ambientato a Cento “Delitto al teatro comunale In una sorta di racconto biografico un po’ romanzato, l’autore centese racconta di come lui, assieme all’amico Teo si sono trovati ad indagare su un incidente misterioso avvenuto al Teatro Borgatti durante una rappresentazione teatrale riservata alle scolaresche e di come sia coinvolto il misterioso fantasma che sembra aleggiare dietro le quinte. L’autore sarà ospite della Biblioteca venerdì 25 febbraio dalle 15 alle 17

