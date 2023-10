Al via il cantiere della nuova Palestra di XII Morelli

Con gli ultimi atti amministrativi e tecnici, è arrivata la formalità dell’avvio del cantiere per la nuova palestra che sorgerà a XII Morelli, accanto alle vecchie scuole che saranno demolite. Insieme a questo stabile, che vale oltre 1 milione di euro finanziato dal PNRR, sorgerà anche un nuovo parco e un parcheggio che servirà la palestra.

“Un altro intervento importante e strategico che prende il via, come il nido di Alberone e la nuova scuola di Casumaro, nelle frazioni. XII Morelli avrà così un nuovo spazio dedicato allo sport, a servizio delle scuole e delle realtà associative che vorranno utilizzarlo al di fuori dell’orario scolastico.” commenta il Sindaco Accorsi che si è recato sul cantiere insieme all’Assessore Bozzoli, la Dirigente tecnica e al titolare dell’azienda vincitrice del bando, CGM Srl. “Siamo fiduciosi che l’azienda porti a termine i lavori nel minor tempo possibile, grazie alla professionalità dimostrata già in altre occasioni” commenta il Sindaco che prosegue “I lavori che comprendono la demolizione delle vecchie scuole, la costruzione del nuovo fabbricato e del parcheggio dovrebbero terminare entro la metà dell’anno prossimo, comunque nel rispetto della tempistica dettata dal PNRR.”

“Siamo sicuri che questo spazio potrà essere una nuova piazza per la frazione, un luogo di ritrovo per la comunità, la scuola e le realtà sportive. Un luogo da abitare e da curare, in cui fare attività dedicate a tutta la popolazione.” conclude Accorsi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...