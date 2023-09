Al via il programma dei Corsi per il tempo libero OSA-officina del Sapere e delle Arti-iscrizioni dal 5 settembre-Pandurera

Al via la nuova programmazione di “OSA”-Officina del Sapere delle Arti-un ricco ventaglio di ampie e variegate proposte per il tempo libero pensate da Fondazione Teatro G.Borgatti in collaborazione con il Comune di Cento!

Per l’anno 2023/24 le 24 proposte troveranno ampio spazio nell’ambito di 5 temi: TEATRO -CINEMA -MUSICA, -CURIOSITA’ e CRESCITA PERSONALE- e -LINGUE-.

5 macroaree nelle quali prenderanno vita corsi, workshop e giornate esperienziali adatti a tutti, già a partire dagli 8 anni di età!

Ci si potrà mettere alla prova sul palco seguendo uno dei 5 laboratori teatrali pensati per ragazzi e adulti, principianti e non, scoprire aneddoti sul mondo del cinema con 2 proposte a tema, cimentarsi nell’ascolto e nell’apprendimento della musica attraverso 3 imperdibili percorsi, oppure scoprire e appassionarsi ai 6 argomenti legati alle curiosità e alla crescita personale e, perchè no, addentrarsi per la prima volta o perfezionarsi attraverso gli 8 corsi dedicati alle lingue!

DETTAGLIO CORSI:

TEATROLE AVVENTURE DEL BARONE DI MUNCHAUSENCorso di teatro per ragazzi 8/12 anni

DOCENTE Beatrice Cevolani

QUANDO martedì dalle 17 alle 18.30 (10 incontri + prove ed evento finale) dal 3 ottobre 2023

Il laboratorio si concentrerà sugli esercizi base del teatro per esplorare il lavoro nello spazio, sul proprio corpo, l’utilizzo della voce, l’improvvisazione e la creazione di nuove avventure. inoltre un buon lavoro teatrale si basa sulla fiducia e sullo scambio reciproco e quindi sarà dato ampio spazio al lavoro di gruppo. sarà un’esperienza divertente e di scoperta di sé e degli altri.

MOMOCorso di teatro per ragazzi 13/17 anni

DOCENTE Beatrice Cevolani

QUANDO martedì dalle 18.30 alle 20.00 (10 incontri + prove ed evento finale) dal 3 ottobre 2023

Il laboratorio indagherà con una modalità fantasy, le dinamiche del tempo e della nostra società. Svolgeremo gli esercizi teatrali di base per sviluppare l’espressività corporea e vocale. Utilizzeremo lo spazio e la musica per creare nuove situazioni teatrali.

Rifletteremo individualmente e in gruppo su cosa sia il tempo, anche attraverso giochi teatrali (ritmo, velocità, pause) e metteremo in scena le idee emerse dai partecipanti.



INSIEME PER CASO

Corso di teatro per adulti livello principianti adulti

DOCENTE Shamira Benetti (Motiperpetui)QUANDO giovedì dalle 20.30 alle 22.30 (10 incontri + prove e studio finale) dal 5 ottobre 2023

Il corso introduttivo al teatro è rivolto a tutti coloro che non hanno necessariamente esperienza in campo teatrale ma che vogliono mettersi in gioco e sperimentare modalità di comunicazione diverse in tutta libertà.

Il corso consentirà l’acquisizione di tecniche di drammatizzazione teatrale attraverso l’espressione corporea, il linguaggio non verbale, il riconoscimento delle emozioni e le tecniche di improvvisazione sviluppate singolarmente o in gruppo.



TURBO-LENTOCorso di teatro per adulti -livello intermedio-

DOCENTE Shamira Benetti (Motiperpetui)

QUANDO martedì dalle 20.30 alle 22.30 (14 incontri + prove e studio finale) dal 9 gennaio 2024

Il laboratorio è rivolto a chiunque abbia già avuto un’esperienza di palcoscenico e analizzerà le contraddizioni, le similitudini, i dubbi tra la Vita e il Teatro in un gioco ironico-riflessivo da parte di personaggi che nasceranno dopo un lavoro di ricerca con gli allievi.

Il Teatro vissuto e ri-creato non soltanto come mezzo comunicativo, come linguaggio alternativo alla quotidianità, ma il “Teatro della Vita” e il suo impatto sulla comunità.

Il corso verterà sull’approfondimento dell’ingaggio corporeo iniziato il primo anno con focus sullo sviluppo della crescita personale e del gruppo di lavoro, che da sempre è uno specchio con il quale misurarsi in un ambiente protetto.



FALSO STORICOCorso di teatro per adulti livello avanzato

DOCENTE Marco Cantori (Teatro Perdavvero)

DESTINATARI DEL CORSO adulti che hanno frequentato il corso di livello avanzato Creature Fantastiche o Giallo. Eventuali altri posti rimanenti saranno attribuiti a coloro che hanno frequentato un altro corso avanzato della Fondazione Teatro Borgatti negli anni precedenti.

QUANDO giovedì dalle 20.30 alle 22.30 (16 incontri + prove e spettacolo finale) dal 11 gennaio 2024

Alcune opere d’arte e le situazioni che evocano saranno il pretesto per un percorso di scrittura scenica itinerante che attraverserà gli spazi della Pinacoteca Il Guercino.

I partecipanti al corso si confronteranno con soggetti, ambientazioni, storie, sentimenti e anche con ciò che nell’opera viene considerato sfondo.

CINEMA

BUIO IN SALAGuardare, scoprire e comprendere il cinema

DOCENTE Giulio Tosi (DAMS Bologna)

QUANDO giovedì 9/16/23 novembre – 7/14 dicembre 2023 dalle 20.30 alle 22.30

Il corso è pensato non solo per chi ama il cinema e vuole conoscerne meglio i meccanismi e la storia, ma anche per chi si interessa alla storia contemporanea e vuole avvicinarsi a una delle forme di comunicazione che più hanno caratterizzato la cultura del Novecento. Ogni incontro sarà dedicato alla presentazione delle correnti, delle tecniche e delle figure che più hanno influito sulla storia del cinema. Le presentazioni si avvarranno di un corredo di esempi tratti sia da classici del cinema di tutto il mondo, sia da opere meno note ma che meritano di essere riscoperte. Seguendo l’evoluzione del linguaggio cinematografico dalle origini al nuovo millennio, si illustrerà il cammino del cinema attraverso tappe fondamentali come le scoperte dei Lumiere e le magie di Méliès, l’influenza delle avanguardie artistiche e letterarie, il cinema classico dei grandi divi, il Neorealismo del dopoguerra, il cinema d’autore degli anni Sessanta, la Nuova Hollywood degli anni Settanta e il cinema postmoderno degli anni Ottanta e Novanta.

IL MESTIERE DELL’ATTORE – Workshop di recitazione cinematografica

La ricerca delle emozioni correlata all’attività fisica

DOCENTE Romano Reggiani (attore sul set di Dante di Pupi Avati e di Lamborghini – The man behind legend di Bobby Moresco)

QUANDO sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

…Il mio obiettivo è quello di rispondere alle domande che mi vengono poste in tutti i giorni dalle tante persone/ragazzi che incontro: come si diventa attore? Come si fa il mestiere del cinema? Come si vincono le selezioni? Beh, bisogna prima scoprire il proprio talento…

(Romano Reggiani)

Un occasione imperdibile per conoscere e lavorare con l’attore Romano Reggiani per comprendere l’arte del cinema, l’arte performativa tra talento e tecnica.

Il workshop è aperto a tutti coloro che vogliono scoprire il cinema e cimentarsi davanti ad una telecamera. Una bellissima opportunità di vivere l’affascinante esperienza del cinema, scoprendo e mettendo a disposizione il proprio talento per dare espressione alle emozioni.

MUSICA

APERITIVO CON L’OPERA!Comprendere e apprezzare l’opera lirica

DOCENTE Paola Matarrese (soprano)QUANDO venerdì 10 novembre 2023 – 1 dicembre 2023 – 12 gennaio 2024 dalle 18.30 alle 20.00

Aneddoti storico-biografici, video-elementi di analisi dell’opera ed esecuzioni di arie dei compositori più noti nel panorama operistico seguiti da una caratteristica degustazione!Il format di questo Corso vuole essere innovativo: parlare e spiegare con un linguaggio per tutti, melomani e non, l’Opera lirica nella sua profonda antitesi di grande spettacolo impegnato, colto, grave nonché surreale, acuto, a tratti popolare e ironico nella sua realizzazione e messa in scena.I tre appuntamenti indagheranno le opere liriche sotto elencate, approfondendone gli aspetti letterari, musicali, formali ma soprattutto vocali e drammatici dei personaggi e celebri interpreti storici coinvolti.

Venerdì 10 novembre 2023 Una voce poco fa… Largo al factotum!

Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini

A seguire degustazione dell’aperitivo rossiniano, piccola stuzzicheria e, per concludere, il caffè più amato da Rossini: la Barbajata

Venerdì 1 dicembre 2023 Libiamo ne’ lieti calici!

La Traviata di Giuseppe Verdi

A seguire degustazione di un calice di vino dei Colli di Parma e piccola stuzzicheria

Venerdì 12 gennaio 2024 Che gelida manina!

La Bohème di Giacomo Puccini

A seguire degustazione di cioccolata calda e biscotteria

***Gli aperitivi saranno realizzati in collaborazione con il Baretto di Sara Malaguti***

DAL SEGNO AL SUONO

Corso rapido di lettura musicale

DOCENTE Andrea Bianchi (tenore, musicista)

QUANDO venerdì 19/26 gennaio – venerdì 2/9/16 febbraio 2024 dalle 18.30 alle 20.00

Il corso ha la finalità di rendere accessibile a tutti non tanto la musica come linguaggio artistico ma il codice di segni che convenzionalmente viene utilizzato per tradurre il suono in scrittura o, viceversa, per tradurre il segno in musica: la notazione. Per frequentare il corso non occorre saper suonare uno strumento: il passaggio dal segno al suono verrà effettuato esclusivamente attraverso la voce, strumento primordiale per eccellenza. Non occorre nemmeno essere intonati, poiché uno dei punti sui quali più ci si soffermerà sarà proprio l’intonazione dei segni. La scrittura musicale è un mezzo per fissare nero su bianco e quindi rendere visibile una forma d’arte che in realtà investe esclusivamente l’udito e quindi si può dire che la notazione agisca su un senso per sollecitarne un altro. Essa ha una sua storia, una sua evoluzione ed è in costante cambiamento, ma c’è un codice di segni che oggi viene utilizzato in tutto il mondo e che quindi potremmo definire universale: questo codice, affinché si possa tradurre in musica vera e propria, occorre saperlo leggere in tutte le sue componenti.

LA VOCE E IL CORPO

Sviluppo di un dialogo tra voce parlata, cantata e corpo

DOCENTE Daniele Paganelli (Ludovico Van Teatro)

DESTINATARI DEL CORSO adulti e ragazzi a partire dai 15 anni

Il corso è aperto anche a coloro che hanno già frequentato l’anno scorso in quanto si tratta di uno sviluppo ulteriore più incentrato sulla voce

QUANDO domenica 24 marzo 2024 dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle18

Un corso è rivolto non solo ad attori, artisti e cantanti, ma a chiunque voglia lavorare su se stesso. La voce e il corpo nel loro dialogo, un percorso di lavoro corporeo, di sperimentazione vocale e di indagine interiore.

CURIOSITA’ E CRESCITA PERSONALE

LA NUMEROLOGIA PER CONOSCERE TE STESSO

DOCENTE Giulia Niceforo (operatrice olistica)

QUANDO lunedì 9-16-23-30 ottobre 2023 dalle 20.30 alle 22.00

Perché si usa la numerologia? I numeri non sono solo matematica. Pitagora ha scoperto che dietro ad essi c’era molto di più di un semplice sistema matematico.

I numeri sono la base dell’universo, tutto parla attraverso di essi e anche in noi è celato il mistero di chi siamo, mistero che può essere svelato costruendo la propria Mappa Numerologica. E’ un sistema semplice ma dentro si possono trovare molte risposte, su ciò che viviamo e il perché di certe dinamiche o situazioni che si ripetono.

Con questo corso di base è già possibile scoprire e calcolare il numero che corrisponde al proprio nome e cognome, il numero del vostro destino e della propria mission di vita.

Insieme andremo a scoprire il significato dei numeri ed archetipi dal numero 1 al numero 9, dei numeri doppi 11,22,33,44…

LA PALESTRA DELLA MENTE

DOCENTE Raffaela Camiscia (filosofa psicologa esperta in neuropsicologia)

QUANDO mercoledì 17/24/31 gennaio – 7/14/21 febbraio 2024 dalle 18.30 alle 20

Un corso per tenere in allenamento il nostro cervello tramite esercizi specifici che stimolano le funzioni cognitive come la memoria e l’attenzione. Verranno inoltre fornite nozioni circa il funzionamento della mente e delle strategie da poter utilizzare nella vita quotidiana per sfruttare a pieno il nostro cervello. Il corso si prefigura come un ottimo strumento per favorire uno sviluppo ma anche un invecchiamento cerebrale attivo e sano. Infine la “Palestra” può offrire una piacevole occasione di incontro e di confronto circa le proprie eventuali difficoltà. Argomenti trattati: Memoria (primi due incontri), Attenzione (terzo incontro) Linguaggio(quarto incontro) e Funzioni Esecutive (quinto e sesto incontro).

IL CIELO DENTRO DI NOI

un ciclo di sette incontri per interpretare i simboli zodiacali

DOCENTE Tiziana Ghirardini

QUANDO martedì 17/24 /31 ottobre – martedì 7/14/21/28 novembre 2023 dalle 20.30 alle 22.30

Questo ciclo di incontri intende mettere in luce il significato profondo dell’astrologia ed illustrare le grandi possibilità che essa ci offre di capire meglio noi stessi e gli altri. Esamineremo brevemente la struttura dello zodiaco e la natura dei segni e dei pianeti, mettendo in evidenza le corrispondenze stagionali e la natura simbolica dei miti a loro connessi. I miti e gli archetipi parlano un linguaggio unico ed universale che trascende il tempo e la nostra identità culturale, tanto da essere divenuti, grazie al lungimirante lavoro di Carl Gustav Jung, la base della moderna psicologia.La capacità di leggere gli astri ed i loro movimenti ci permette di penetrare e comprendere la psicologia dell’animo umano, aiutando l’uomo a ritrovare il proprio cammino, il sentiero che lo riconduce all’unione con il Divino, con il Principio Cosmico… per la meraviglia del tutto unico.

WEB DESIGN CON WORDPRESS – da zero al tuo sito in cinque lezioni

Corso su wordpress, cms per creare e gestire il proprio sito internet.

DOCENTE Mattia del Mastio (Justomezzo)

QUANDO giovedì 9/16/23/30 novembre – 7 dicembre 2023 dalle 18.30 alle 20.30

OBIETTIVO: Conoscere lo strumento, creare il proprio sito web e tenerlo aggiornato

Lezione 1 – Introduzione a WordPress • che cos’è WordPress e perché è così popolare • differenza tra WordPress.org e WordPress.com • requisi@ per l’installazione di WordPress • installazione di WordPress su un server locale o hos@ng condiviso • esplorazione del pannello di controllo di WordPress (Dashboard)

Lezione 2 – Creazione di Contenuti • pubblicare articoli e pagine • formattazione del testo e l’utilizzo di paragrafi • inserire immagini e media• utilizzo delle categorie e dei tag per organizzare i contenuti • creare un menù di navigazione

Lezione 3 – Personalizzazione del Sito • introduzione ai temi WordPress• ricerca e installazione di temi gratuiti e premium• personalizzazione del tema: logo, sfondo e colori • utilizzo di widget e aree widgetizzate• creare una pagina statica come homepage

Lezione 4 – Plugin e Funzionalità Avanzate • cos’è un plugin e come funziona• installazione e attivazione di plugin• esplorazione dei plugin essenziali (SEO, sicurezza, moduli di contatto, ecc.)• aggiunta di funzionalità avanzate tramite plugin• introduzione ai tipi di contenuti personalizzati

Lezione 5 – Ottimizzazione e Gestione del Sito• concetti di base dell’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO)• utilizzo di plugin SEO per migliorare il posizionamento• ottimizzazione delle prestazioni del sito (cache, compressione, ecc.)• backup e ripristino del sito web• risoluzione di problemi comuni e gestione degli aggiornamenti

SOCIAL MEDIA – CREAZIONE CONTENUTI EGESTIONE DEL PROPRIO ACCOUNT

Conoscere, utilizzare e creare contenuti per i social media (Instagram e Tik Tok)

DOCENTE Leonardo Atzeni – Maria Giulia Marchesini (Justomezzo)

QUANDO giovedì 11/25 gennaio – 1/8/15/29 febbraio 2024 dalle 20.30 alle 22.30

Lezione 1 – INTRODUZIONE Interazione con il pubblico: quanti e quali social utilizzate quotidianamente?Cosa sono i social media? (definizione, differenza tra media tradizionali)Analisi, obiettivi, gestione, misurazione, ottimizzazione, advertisingCosa significa “strategia”. Cosa s’intende per “strategia di comunicazione”?

Lezione 2 – INSTAGRAM Interazione con il pubblico: quanti di voi hanno Instagram? Per cosa lo usi? Quante ore lo utilizzate al giorno?breve introduzione – storia, data, invento e struttura generale – homepage, barra di ricerca, esplora, reel, account, stories, per te/seguiti/preferiti, notifiche, DMstruttura account – categorizzazione account facebook, storie in evidenza, copertine stories, post e reel fissati in alto, tag differenza tecnica tra reel-storie-post hashtag tone voice tools for dummies – modifica foto Lightroom, Canva, CapCut. Al termine della lezione chi vuole può definire un problema relativo al suo profilo e nella successiva lezione verrà analizzato come case study.

Lezione 3 – Interazione con il pubblico: dopo aver mostrato il profilo verrà chiesto ai partecipanti di analizzarlo. Analisi in versione case study.

Lezione 4 – Interazione con il pubblico: quanti di voi hanno hanno Tik Tok? Per cosa lo usi? Quante ore lo utilizzate al giorno?breve introduzione – storia, data, inventore, struttura generale – homepage, barra di ricerca, esplora, reel, account, storie, seguiti, preferiti, notifiche, dm, salvati, struttura account – categorizzazione account, storie in evidenza, raggruppamento per rubriche, tag, video musicali, tutorial, sfide. Come individuare e seguire i trend? – l’importanza di consumare e studiare i video virali + l’importanza del seguire i trend, strategie di coinvolgimento e di crescita – come aumentare i follower e il coinvolgimento organico, interazione con il pubblico, collaborazioni con altri creator)

Lezione 5 – Interazione con il pubblico: che cos’è una storia e perché ci appassioniamo alle storie?1. storytelling – cos’è? a cosa serve? come si racconta una storia? Il viaggio dell’eroe, come comunicare nei video – semplificare la comunicazione, utilizzo metafore, come creare un video d’impatto? – struttura video, CTA, gancio, attrezzatura base per filmare i tuoi video, come gestire i testi nei video. Sottotitoli: perché inserirli e perché sono importanti – copertina, sottotitoli e app, didascalia video – serve? Cosa è importante scrivere?, quanto devo postare? Perché è importante una pubblicazione regolare, blocco creativo: come trovare le idee per i tuoi video?

Lezione 6 – Interazione con il pubblico: secondo voi quanto costa un post di Chiara Ferragni?chi sono gli/le influencer?, Influmarketing – perché le influencer ti servono, come trovare quelle giuste e come proporre una collab?in che cosa consiste a livello pratico una collaborazione – cambio merce, pagamento di una fee, brand ambassardor, coupon e affiliazioni, branded content, campagne, regali e unboxing, testimonial, takeover, eventi,l’importanza dell’effetto WOW per le influencer,come strutturare una campagna influencer, come creare il brief perfetto per i tuoi influencer

CALICI DI-VINIMinicorso di avvicinamento al vino

DOCENTI dell’Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers (AIES)

QUANDO mercoledì 18/25 ottobre – 8/15/22 novembre 2023 dalle 20.30 alle 23

Un minicorso di avvicinamento al vino tenuto dalla prestigiosa Accademia internazionale Enogastronomi Sommeliers, un’occasione per scoprire gli elementi di base e la tecnica della degustazione. Una serie di appuntamenti dedicati a chi intende avvicinarsi per la prima volta a questo fantastico mondo o a chi vuole approfondire le proprie competenze. In ogni caso, un’esperienza di grande valore, coinvolgente e appassionante.

Introduzione – degustazione

come e dove nasce il vino, teoria e pratica della degustazione (esame visivo, olfattivo e gustativo), scheda di degustazione, legislazione

Viticoltura – enologia – spumantizzazione

terroir, sistemi di allevamento, ciclo della vite e acino, vinificazione (bianco, rosso, rosato), affinamenti, metodi di spumantizzazione

Abbinamento cibo-vino

regole e tecniche, analisi degli abbinamenti e delle preparazioni culinarie

Galateo del vino

attrezzature, regole e servizio del vino

Enografia italiana

panoramica sull’enografia italiana con focus sulle principali aree produttive

Degustazioni a cura di Grandi Vini Vitali srl

LINGUE

Let’s speak! English for everyday life

corso di lingua inglese livello elementary A1

in collaborazione con British School of Cento

lL corso è rivolto a tutti coloro che non hanno alcuna e/o una conoscenza elementare della lingua inglese e vogliono sviluppare le proprie competenze linguistiche nella vita di tutti giorni. Tutti i docenti selezionati dalla British School of Cento sono insegnanti madrelingua/ bilingue con qualificazioni accademiche ed esperienza nella formazione.

DOCENTE Barbara Goldberg

QUANDO lunedì dalle 18.30 alle 20.00 (20 incontri dal 6 novembre 2023 per un totale di 30 ore)

Let’s speak! English for everyday life

corso di lingua inglese livello pre-intermediate A2

in collaborazione con British School of Cento

Il corso è rivolto a tutti coloro che abbiano necessità di migliorare le abilità comunicative, l’appropriatezza e l’accuratezza espressiva al fine di raggiungere un discreto grado di confidenza e fluidità nella conversazione.

DOCENTE Barbara Goldberg

QUANDO lunedì dalle 20.15 alle 21.45 (20 incontri dal 6 novembre 2023 per un totale di 30 ore)





Let’s speak! English for everyday life

corso di lingua inglese livello intermediate B1

in collaborazione con British School of Cento

Il corso è rivolto a tutti coloro che abbiano necessità di migliorare le abilità comunicative, l’appropriatezza e l’accuratezza espressiva al fine di raggiungere un discreto grado di confidenza e fluidità nella conversazione. Sono richieste competenze linguistiche coerenti con il livello del corso.

DOCENTE Barbara Goldberg

QUANDO martedì dalle 18.30 alle 20.00 (20 incontri dal 7 novembre 2023 per un totale di 30 ore)



Corso di lingua tedesca – livello elementare A1in collaborazione con British School of Cento

Il corso è rivolto a persone desiderose di ampliare le proprie competenze linguistiche al fine di migliorare le prestazioni lavorative e acquisire un bagaglio professionale che permetta loro di essere propositivi nei confronti delle diverse realtà lavorative. Non è richiesta alcuna conoscenza iniziale della lingua.

Docente:Sonja Regina Seifert

QUANDO lunedì ore 18.45 alle 20.15 (20 incontri dal 6 novembre 2023 per un totale di 30 ore)



Corso di lingua tedesca – livello pre-intermedio A2In collaborazione con British School of Cento

Per poter accedere a questo livello è richiesta una basilare conoscenza di lingua tedesca (A1) dove il partecipante è in grado di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente, relative a settori di rilevanza immediata (ad esempio, informazioni riguardo la persona e la famiglia, acquisti, lavoro e ambiente circostante). Si è in grado di gestire semplici conversazioni di routine, riguardanti uno scambio diretto di informazioni circa temi comuni e di attualità.

DOCENTE Sonja Regina Seifert

QUANDO mercoledì dalle 20.30 alle 22.00 (20 incontri dal 8 novembre 2023 per un totale di 30 ore)



Corso di lingua spagnola – principianti assolutiin collaborazione con British School of Cento

Il corso è rivolto a tutti coloro che non hanno alcuna e/o una conoscenza elementare della lingua spagnola e hanno l’esigenza di studiare la lingua per sviluppare le proprie competenze linguistiche nella vita di tutti giorni.

DOCENTE Sanchez Juana Rosa

QUANDO lunedì dalle 20.30 alle 22.00 (20 incontri dal 6 novembre 2023 per un totale di 30 ore)

Corso di lingua spagnola – livello intermedio

in collaborazione con British School of Cento

Sono richieste competenze linguistiche coerenti con il livello del corso.

DOCENTE Sanchez Juana Rosa

QUANDO mercoledì dalle 18.45 alle 20.15 (20 incontri dal 8 novembre 2023 per un totale di 30 ore)

Corso di lingua araba – livello principiantiin collaborazione con British School of Cento

Il corso è rivolto a tutti coloro che non hanno alcuna e/o una conoscenza elementare della lingua araba e hanno l’esigenza di studiare la lingua per sviluppare le proprie competenze linguistiche nella vita di tutti giorni.

DOCENTE Alya Bouhali

QUANDO giovedì dalle 18.45 alle 20.15 (20 incontri dal 9 novembre 2023 per un totale di 30 ore)

