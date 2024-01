AL VIA LE RIUNIONI ZONALI 2024 DI CONFAGRICOLTURA FERRARA

L’andamento dell’annata agraria 2023, le prospettive per quella appena iniziata, i flagelli che hanno colpito il settore, in particolare quello frutticolo; questi sono alcuni dei temi che verranno trattati dal presidente di Confagricoltura Ferrara Francesco Manca, che sarà accompagnato dal direttore Paolo Cavalcoli e dai capi servizio dell’area tecnica e tributaria, i quali interverranno per approfondire le tematiche di maggiore attualità. Di seguito il calendario degli incontri:

Giovedì 1 febbraio ore 15 – Sala Bonzagni, c/o Biblioteca Comunale, Via Statale 191, Sant’Agostino.

Venerdì 2 febbraio ore 9,30 – Sala Conferenze Confagricoltura, Via Bologna 637/B, Ferrara.

Lunedì 5 febbraio ore 15 – Sala 2000, Viale Matteotti 1, Bondeno.

Martedì 6 febbraio ore 9,30 – Sala Comunale, Piazza Pertini 2, Consandolo.

Mercoledì 7 febbraio ore 15 – Sala Riode Finessi, Piazza Matteotti, Codigoro.

Giovedì 8 febbraio ore 9,30 – Sala Avis, Via Roma 6, Ostellato.

Venerdì 9 febbraio ore 15 – Sala Centro Sociale “Parco Verde” c/o Palazzo Zardi, Via Garibaldi 106, Copparo.

