ALBERONE: Nuovo nido ad Alberone, al via il progetto esecutivo

di Marco Cevolani

E’ stata pubblicata in data odierna sull’Albo Pretorio del nostro comune la determina 534 Settori lavori pubblici riguardante la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione “Nuovo nido a Cento FE nella frazione di Alberone” affidata all’operatore economico C.G.M. SRL con sede legale a Milano, nell’ambito del programma Next Generation Eu per un importo complessivo dei lavori di € 912.209,77.

Mi piace: Mi piace Caricamento...