ALESSANDRO LIVRERI È IL NUOVO CLUB MANAGER DELLA BENEDETTO XIV

La Benedetto XIV comunica che Alessandro Livreri è il nuovo Club Manager della Società.

“Una realtà che ha voglia di migliorarsi giorno dopo giorno, che investe in nuovi inserimenti di professionisti, che fa di tutto per riconfermare chi ha forte dedizione al lavoro e soprattutto che premia il merito è il giusto ambiente dove raggiungere grandi obiettivi”, ha commentato Alessandro Livreri.

“Ringrazio la società per la fiducia nell’assegnarmi questo nuovo incarico di Club Manager, a cui inevitabilmente non potevo dire di no, e soprattutto per avermi, in questi due anni appena trascorsi, dato la possibilità di sviluppare i miei progetti”.

Entrato a far parte della Benedetto come volontario a fianco del suo lavoro come responsabile marketing in un’azienda locale, dopo tre anni in cui svolge il ruolo di speaker assume nella stagione 2021-22 la posizione di Responsabile della Comunicazione; nella stagione 2022-23 rinuncia al suo lavoro per ricoprire il ruolo di Strategy Manager, coordinando lo staff Marketing e Comunicazione della Società in un ruolo manageriale.

Oggi, mette al servizio della Benedetto le sue numerose esperienze lavorative in vari settori (bancario, vendita, comunicazione e marketing), assumendo l’incarico di Club Manager ed occupandosi in particolare di sviluppare il settore commerciale, organizzare le attività esterne, coordinare lo staff Marketing e Comunicazione e accrescere la notorietà della Benedetto XIV.

