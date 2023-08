ALLA BALTUR ARENA SI APRE LA STAGIONE 2023/24 DELLA SELLA CENTO

La Benedetto XIV ha scelto la giornata di giovedì 17 agosto per dare il via alla propria stagione 2023/24: finalmente la Baltur Arena tornerà a prendere vita con i primi allenamenti e, poi, le amichevoli (in casa ed in trasferta) che saranno il preludio per la data del 9 settembre, quando verrà alzata la prima palla a due della Supercoppa LNP.

La giornata si è aperta con l’arrivo dei giocatori che comporranno il roster a disposizione di Coach Matteo Mecacci: per tutti, la mattinata ha riservato i test fisici di rito ed i colloqui individuali con l’allenatore biancorosso. Nel pomeriggio, poi, Coach Mecacci ha diretto, sul parquet del palazzetto centese, il primo allenamento della nuova stagione: dopo una prima parte dedicata alla preparazione fisica, guidata dal preparatore Jacopo Mulinacci, i biancorossi hanno svolto lavoro tecnico di squadra.

Prima dell’allenamento, inoltre, il General Manager Giulio Iozzelli ha portato ai giocatori della Sella Cento i saluti introduttivi del Presidente Gianni Fava.

Terminato l’allenamento, fuori dal palazzetto, i sempre fedelissimi tifosi biancorossi hanno aspettato la squadra per il tradizionale saluto che apre la preparazione, riaccogliendo con applausi e cori i cinque confermati della scorsa stagione e mostrando ai nuovi arrivati, per la prima volta, il supporto che daranno alla Benedetto durante tutta la stagione.

