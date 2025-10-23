Alla Casa della Musica di Pieve di Cento: presentato il libro di Samuele Masarati “Facile come suonare il pianoforte”

Si è svolta domenica scorsa (19 ottobre per chi legge, N.d.r.) alla Casa della Musica di Pieve di Cento, la presentazione dell’ultimo libro di Samuele Masarati “Facile come suonare il pianoforte”.

A fare i saluti di benvenuto, come “padrone di casa” il Sindaco di Pieve di Cento, Luca Borsari.

In una piacevole serata dove, incalzato dalle domande dell’amica Stefania Cento, Samuele ha ripercorso la sua vita di insegnante e musicista, spiegando la genesi in un interessante volume indicato anche a tutti i neolaureati che decidono di intraprendere la carriera dell’insegnamento del pianoforte.

Ad accompagnare l’intervista si sono alternati al pianoforte quattro ex allievi di Samuele (Luca Collari, Riccardo Gallerani, Diego Magli, Sara Tinti, N.d.r.) che hanno eseguito chi brani di musica classica, chi composizioni originali e personali.

Particolarmente emozionante e toccante il ricordo del fratello Davide da parte dell’autore.

