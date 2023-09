ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’ – L’IC “IL GUERCINO” ANTICIPA L’INIZIO DELLA SCUOLA

Con l’apertura dei cancelli anticipata al 5 settembre, l’IC Il Guercino ha accolto gli alunni e le alunne proponendo due progetti di inclusione e conoscenza della città, grazie ad un finanziamento della Comunità Europea. Partendo dall’indicazione di fornire supporto linguistico e psicologico ai minori scappati dall’Ucraina (e altri paesi), sono state progettate attività di conoscenza del territorio con visita alle biblioteche e attività di lettura e narrazione, approfondendo la lingua italiana, per il gruppo dei più piccoli. Il gruppo dei ragazzini più grandi si è invece avventurato alla scoperta degli uffici comunali, dei servizi che la città offre e delle scuole. Le metodologie utilizzate variano tra il peer to peer, la didattica all’aperto, il tutoraggio e il fare. Il tutto è finalizzato al miglioramento dell’inclusione, della conoscenza della lingua italiana e motivazione alla lettura. I due gruppi hanno visto una grande partecipazione numerica ed entusiasmo nelle attività proposte. I laboratori continueranno fino al 14 settembre, data in cui i nostri alunni e le nostre alunne “invaderanno” la nostra città con i loro capellini colorati, schiamazzi e curiosità. Il progetto appartiene alla categoria Pon che la comunità europea ha chiamato “I CARE”, mi prendo cura, con un richiamo al pensiero di Don Milani.

