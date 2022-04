All’Espositiva di Renazzo un nuovo servizio per persone non vedenti o ipovedenti. Tutte le esposizioni saranno spiegate e registrate su file audio, scaricabili gratuitamente dalla piattaforma Spreaker. Sarà possibile inquadrare con il proprio dispositivo portatile (e naturalmente il personale fornirà tutta l’assistenza necessaria) il Qr-code dedicato per poter ascoltare il relativo file audio. L’Espositiva si trova presso la Biblioteca di Renazzo e domenica sarà aperta (oltre che negli orari di apertura della Biblioteca, ndr) per l’iniziativa “Domenica al museo”

