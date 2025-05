All’interno del seicentesco Salone di Rappresentanza CREDEM di Cento, si è tenuta la Cerimonia di Premiazione della 46° edizione del PREMIO LETTERATURA RAGAZZI di Cento

I sei libri finalisti selezionati dalla Giuria Tecnica a novembre – tre per la scuola primaria e tre per la secondaria di I grado – sono stati letti in quattro mesi dalla Giuria Popolare: un vero e proprio esercito di 13.760 ragazzi di oltre 674 scuole provenienti da tutte le regioni di Italia, e da alcune scuole all’estero (Francia e Croazia). I ragazzi hanno letto in classe i libri sotto l’attenta guida dei loro insegnanti, vero motore di questo premio, e al termine ognuno di loro ha espresso il proprio voto, decretando la graduatoria finale di questa ricca e sorprendente edizione.

LA CLASSIFICA FINALE

Di seguito la classifica finale dei libri che hanno partecipato alla 46° edizione del concorso, votati da11.745 ragazzi,di cui 4.910 della scuola primariae 6.835 della scuola secondaria.

SEZIONE SCUOLA PRIMARIA:

1°classificato con 2.269 voti, OSCAR e IO di MARIA PARR, traduzione di Alice Tonzig, illustrazioni di Ashild Irgens, Beisler editore

2° classificato con 1.688 voti, Signor Salsiccia. Una storia di ricci, nonni e cambiamento climatico di FLAVIO SORIGA, Illustrazioni di Riccardo Atzeni, Bompiani editore

3° classificato con 953 voti, La Parabola Del Panificio Indipendente di NEIL PACKER, traduzione di Sara Saorin, Camelozampa editore

SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:

1° classificato con 2.455 voti, Il Ciambellano e il Lupo di SIMONA BALDELLI,illustrazioni di Francesco Chiacchio, Emonsraga edizioni

2°classificato con 2.372 voti, Il Lupo di SAŠA STANIŠIĆ, illustrazioni di Regina Kehn, traduzione di Claudia Valentini, Iperborea edizioni

3° classificato con 2.008 voti, Albero. Tavolo. Libro. di LOIS LOWRY, traduzione di Dylan Rocknroll, 21lettere edizioni

Durante la Cerimonia, sono stati premiati anche i 3 vincitori del XXI Concorso per Illustratori, a cui il Premio Letteratura Ragazzi riserva da sempre uno spazio importante all’interno della manifestazione.

VINCITORI XXI CONCORSO PER ILLUSTRATORI:

1°classificato ALESSANDRO SANNA, con le illustrazioni del libro Quando la sera La Luna ci parla, testi di Nicola Cinquetti, Lapis editore

2° classificato MASSIMILIANO TAPPARI e GEK TESSARO con le illustrazioni del libro Teresa,

testi di Nicola Cinquetti, Lapis editore

3° classificato MARIA CHIARA DI GIORGIO con le illustrazioni del libro Scintilla, testo di Nadia Terranova, Mondadori editore

Si conclude così questa 46° edizione del Festival del Premio letterario più longevo d’Italia, ideato, organizzato, promosso e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento con il patrocinio di: Regione Emilia-Romagna, Comune di Cento, IBBY e CEPEL.

Oltre 4.000 ragazzi hanno partecipato agli incontri in programma. “L’entusiasmo e la partecipazione che abbiamo riscontrato in questa edizione dimostrano che la letteratura per ragazzi, se promossa con la giusta preparazione, è e rimane una grande fonte di interesse anche per i più giovani” sono state le parole della coordinatrice del Premio Elena Melloni.

Bambini e ragazzi hanno partecipato con entusiasmo a 5 giorni ricchi di eventi culturali, che hanno visto al centro la celebrazione dei 25 anni di Geronimo Stilton, con ospite speciale l’autrice Elisabetta Dami. Non sono mancati incontri con importanti e noti ospiti, firmacopie con autori di libri, spettacoli, laboratori per ragazzi, proiezioni di film, mostre, letture per bambini e tanto altro.

“Come Fondazione continueremo a sostenere il Premio Letteratura Ragazzi, perché crediamo nell’importanza di avvicinare i bambini alla lettura, per sviluppare un proprio pensiero libero da adulti” ha concluso la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento Raffaella Cavicchi.

