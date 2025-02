ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA 2023: LA RACCOLTA FONDI DI UNPLI

Bologna – A pochi giorni dalla nomina di Fabrizio Curcio quale nuovo commissario straordinario alla ricostruzione nelle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche colpite dall’alluvione nel 2023, il Comitato Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia) dell’Emilia-Romagna ha completato la distribuzione dei fondi raccolti a favore dei territori colpiti dagli allagamenti che hanno causato, nella nostra regione, 17 vittime e decine di migliaia di sfollati.

I fondi (36mila euro) sono stati assegnati a tutte le Pro Loco che hanno presentato la domanda entro la scadenza di un apposito bando. Si tratta di dieci Pro Loco delle province di Ravenna (Sant’Agata su Santerno – che ha ricevuto il contributo maggiore – Castel Bolognese, Conselice, Solarolo e Riolo Terme) e Forlì-Cesena (Fratta Terme, Terra del Sole, Premilcuore, San Zeno e Selvapiana).

A seguito dell’alluvione, che ha interessato principalmente le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Bologna, l’Unpli nazionale, in collaborazione con il Comitato regionale, si è subito attivata per soccorrere le comunità e le Pro Loco alle prese con ingenti danni alle sedi e all’organizzazione delle proprie attività. Fin da subito in tantissimi hanno aiutato a mettere in sicurezza centri abitati, fiumi e strade, fornendo anche contributi economici, viveri, attrezzature e beni di ogni genere. Il supporto e gli aiuti sono arrivati da tutta Italia, soprattutto grazie all’organizzazione di eventi, cene e serate di raccolta fondi che hanno generato un circolo virtuoso di collaborazione fra Pro Loco, amministrazioni e aziende locali, che consentiranno pure scambi turistici, culturali ed enogastronomici.

L’iniziativa benefica è stata una risposta concreta alle esigenze delle Pro loco dell’Emilia Romagna, che rappresentano una risorsa per i territori grazie alle attività di promozione e valorizzazione turistica.

Per distribuire i fondi alle Pro Loco è stato creato un bando interno con cui attestare l’entità dei danni, sia diretti alle attrezzature che indiretti generati dall’impossibilità di proseguire con le proprie attività. L’elenco delle Pro Loco destinatarie è stato attestato dalla Regione Emilia-Romagna e disciplinato dal “Decreto legge 61 del 1° giugno 2023 – Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”. La raccolta fondi, attivata dalla presidenza Unpli attraverso un conto corrente, ha portato a erogare le somme in due momenti: entro la fine del 2023 ed entro la fine del 2024, al termine della raccolta stessa. Al bando hanno partecipato le Pro Loco dell’Emilia-Romagna affiliate all’Unpli al 30 giugno 2023, che hanno fornito una relazione sull’entità dei danni dalle attrezzature e sull’entità presunta dei mancati proventi derivanti dalle attività previste per il 2023, ma non realizzate (sulla base degli importi dell’anno precedente). Tenuto in considerazione anche il numero di soci tesserati Unpli.

Le domande sono state valutate da una commissione composta dal presidente Unpli Emilia-Romagna, dal presidente dell’Organo di controllo Unpli Emilia-Romagna, da un rappresentante del Consiglio regionale Unpli, dai presidenti provinciali delle Province interessate e dal segretario Unpli Emilia-Romagna.

Gli importi erogati alle Pro Loco:

Sant’Agata sul Santerno 14.751,84 euro

Castel Bolognese 7.073,96

Conselice 3.689,89

Fratta Terme 2.705,54

Solarolo 1.698,89

Riolo Terme 1.676,44

Terra del Sole 1.486,45

Premilcuore 1.427,71

San Zeno 1.312,66

Selvapiana 176,62

Gli enti che hanno contribuito:

Unpli Emilia Romagna Aps

Consultedil ‐ Bagno di Romagna

Tramballando Pro Loco di Rivergaro

Associazione Pro Loco Cartoceto

Pro Loco Monvalle

Pro Loco Folignano

Pro Loco Acqualagna

Pro Loco Momo

Pro Loco Tivegna ‐ Follo

Pro Loco Mezzolombardo

Associazione Turistica Pro Loco Monte Monterosso al Mare

Pro Loco Ciago ‐ Vallelaghi

Pro Loco Cavrasto ‐ Bleggio Superiore

Pro Loco Don – Val di Non

Pro Loco Sant’Alessandro ‐ Riva del Garda

Associazione Pro Loco di Fiave

Pro Loco Cicogni ‐ Alta Val Tidone

Unpli Comitato regionale Veneto

Associazione Pro Loco Bastia

Associazione Pro Loco Asc Mansue

Gambioli Ivan ‐ Sala Baganza

Pro Loco Brenta

Aliani Andrea e Gatti Alessia ‐ Sala Baganza

Minestrini Stefano ‐ Collecchio

Forzenigo Andrea Marco ‐ Treviglio

Pro Loco Pontelongo Aps

Schiaretti Lorena e Schiaretti Luca ‐ Sala Baganza

Carini Clara e Gagliardini Claudio ‐ Cremona

Pro Loco Monselice

Bonfatti Sabbioni Marzia ‐ Cremona

Pro Loco Aisem ‐ San Mauro Pascoli

Pro Loco Rocchetta di Vara

Pro Loco Salcitana ‐ Unpli Molise

Pro Loco Gallese

Pro Loco Giusvalla Aps

Pro Loco SantìAntonio Dro Aps

Associazione Pro Loco Langhirano Aps

Pro Loco Gens Lavia ‐ Laviano

Pro Loco Sala Baganza

Pro Loco Boissano Aps

Pro Loco Gorra e Olle Aps ‐ Finale Ligure

Pro Loco Spotorno ‐ Il Golfo

Pro Varano Marchesi Medesano

Pro Loco Borgonovo Val Tidone

Pro Loco Selvazzano Dentro Aps

Associazione promozione sociale Canelli

Pro Loco Mallare (Evento Mallare sotto la Tenda)

Pro Loco Trecate

Pro Loco Rionero in Vulture

Galli Giuseppe, Gerevini Sonia Lina

Pro Loco Langhirano ‐ Centro sociale anziani Il Tulipano

Comitato regionale Pro Loco Unpli Toscana

Pro Loco Verdeggia e Pro Loco Saccarello

Pro Loco Pompu

Pro Loco Gorra e Olle Aps

Pro Loco Casola in Lunigiana

Comitato regionale Pro Loco Unpli Friuli Venezia Giulia

Consorzio Pro Loco Delta del Po

Pro Loco Chiari

