ALLUVIONE, SAN PIETRO IN CASALE (BO): EVENTO DI BENEFICENZA, UN SUCCESSO DI SOLIDARIETÀ E VICINANZA

San Pietro in Casale (BO), 17 LUG – venerdì 14 luglio si è tenuto un magnifico evento di beneficenza a San Pietro in Casale, con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi che hanno sconvolto l’Emilia-Romagna lo scorso maggio. “Iniziativa organizzata con l’intento di trasmettere un messaggio positivo di solidarietà e vicinanza ad una delle comunità più duramente colpite da quelle tragiche circostanze” dichiarano gli organizzatori.

Gli organizzatori descrivono l’evento come una manifestazione che è nata per caso, con la sola volontà di aiutare coloro che hanno visto scomparire sotto fiumi di fango le loro prospettive future, i loro sogni e le loro speranze. L’adozione del Comune di Monterenzio, uno dei Comuni bolognesi maggiormente colpiti dalle frane che hanno devastato il nostro Appennino, è stata una scelta ponderata e significativa. Il gruppo di amici del Bar Italia di San Pietro in Casale, organizzatori dell’evento “Desideriamo ringraziare il Sindaco di questa magnifica comunità, Ivan Mantovani, per essere stato presente all’evento e averci reso consapevoli di ciò che è accaduto”. Sono pienamente soddisfatti gli organizzatori “Vogliamo esprimere un immenso ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento a costo zero, permettendoci così di devolvere l’intero incasso alla causa. L’iniziativa ha raccolto complessivamente €2055, un risultato straordinario reso possibile dalla generosità e dalla partecipazione attiva della comunità. Un sentito ringraziamento va anche a tutti i cittadini che hanno scelto di essere parte di questa bellissima iniziativa di solidarietà. La vostra presenza e il vostro contributo hanno dimostrato che, anche di fronte alle avversità, siamo in grado di unirci e supportarci reciprocamente. Questo evento è stato un esempio tangibile dell’importanza della solidarietà e della volontà di fare la differenza“.Gli organizzatori sono profondamente grati a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di questa iniziativa “Questo evento di beneficenza ha dimostrato il potenziale che risiede nelle azioni collettive, che ci permettono di dare un aiuto tangibile alle comunità bisognose“.

Sponsor dell’evento: Bar Italia, Macelleria Ceresi Agostino, Famila San Pietro in Casale, Mauro Fabbri executive chef, Farmacare, Annarita fiori, Assicurazioni Lelli-Bitelli, Eurocart, Forno Franzaroli, La butèiga d’ Lilli, Tabaccheria Gruppioni, Piro dj, Gianna pratiche auto e assicurazioni.

(in foto, da sx: Ivan Mantovani sindaco di monterenzio e gli organizzatori: Mauro Fabbri chef, Andrea Balboni, Marianna Govoni e Mattia Polazzi)

