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Cronaca

Ambrogio. Sorpresi a rubare della legna in un’abitazione: arrestati dai Carabinieri un 55enne e un 69enne.

DiComando Carabinieri

Mar 20, 2026
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Nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, i Carabinieri della Stazione di Ambrogio hanno arrestato due uomini, un 55enne e un 69enne, per tentato furto in abitazione in concorso.

I fatti sono avvenuti nella mattinata dello scorso 19 marzo, quando i due si sono introdotti nelle pertinenze di un’abitazione situata nella frazione di Ambrogio. Gli stessi muniti di una motosega, hanno iniziato a sezionare diversi ceppi di legna, parte di una catasta creata dal proprietario della casa, con l’intento di caricarli agevolmente a bordo della propria autovettura.

L’attività molto rumorosa e i movimenti sospetti all’interno della proprietà, non sono passati inosservati al padrone di casa il quale, con prontezza, ha richiesto l’intervento dell’Arma tramite il numero di emergenza 112.

L’immediato arrivo sul posto della pattuglia della locale Stazione, ha permesso di bloccare i due soggetti mentre erano ancora intenti a stipare il legname nel bagagliaio del veicolo. Nonostante i tentativi di giustificazione addotti dai due uomini, i militari, raccolta la volontà del proprietario di procedere nei loro confronti, hanno fatto scattare l’arresto con l’accusa di tentato furto in abitazione in concorso.

Espletate le formalità di rito i due uomini, come disposto dall’A.G. estense, sono stati rimessi in libertà in attesa del proseguimento dell’iter giudiziario.

Comando Carabinieri

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