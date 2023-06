Amici della strada: L’educazione al centro

” Nonostante le criticità dello scorso mese di maggio, dal punto di vista meteorologico, con la conseguente tragica emergenza alluvione che ha interessato la Romagna e a seguito della quale la Polizia Locale di Cento ha collaborato e sta collaborando con l’invio di pattuglie in ausilio alle zone colpite, si sono concluse positivamente, le prove pratiche in bicicletta su strada aperta al traffico, nell’ambito del progetto di educazione stradale Amici della strada che ha coinvolto in questo anno scolastico 334 alunni delle classi quinte dei quattro Istituti Comprensivi di Cento e frazioni (Guercino, Carducci, Pascoli, Penzale, Renazzo, Bevilacqua, Corporeno, Casumaro, Reno Centese, XII Morelli).

Come spiegato dagli agenti di PL preposti, gli studenti hanno svolto diligentemente la prova pratica in bicicletta, dimostrando quindi di essere ciclisti prudenti e consapevoli dei rischi presenti sulla strada. Gli studenti a conclusione del progetto, hanno ricevuto la bici patente e un gadget legato alla visibilità, aspetto quest’ultimo che non deve mai essere sottovalutato quando si circola in strada, sia come pedoni sia come ciclisti Il corpo di Polizia Locale di Cento porge un sentito ringraziamento a Croce Rossa Italiana che con tanta professionalità e disponibilità garantisce l’assistenza Sanitaria, durante le prove pratiche in bicicletta, alle insegnanti referenti del progetto e a tutte le insegnanti che con impegno collaborano alla realizzazione di tutte le attività, ai rispettivi Dirigenti didattici che condividono il progetto, ai genitori che hanno collaborato per equipaggiare in maniera corretta, rendendola sicura, la bicicletta dei propri figli. Agli ALUNNI che hanno partecipato con impegno e interesse al progetto e per i quali auspichiamo che rimangano sempre BRAVI UTENTI DELLA STRADA, come hanno dimostrato di essere fin’ora.

Anche l’Assessore alla sicurezza Mario Pedaci dichiara: << di essere entusiasta dell’attività svolta dalla Polizia Locale, coordinata dal Comandante Fabrizio Balderi rispetto al progetto di educazione stradale che viene svolto nelle scuole di tutto il territorio, ottimamente organizzato dall’Isp. S. Silva Rossi e che ben si inserisce con il progetto di sicurezza urbana integrata >>.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...