ANC Cento: Si chiude la collaborazione con AUSL, oltre 400 soci impiegati fra Renazzo e Cento

Si avvia alla conclusione il Protocollo d’intesa tra L’ANC di Cento e la AUSL di Ferrara che ha visto in questo anno di collaborazione l’impiego di 434 soci della ANC sezione di Cento per un totale di 868 ore di servizio. Grazie al protocollo, i volontari messi a disposizione dall’Associazione Nazionale Carabinieri, hanno svolto attività di accoglienza e assistenza degli utenti presso i laboratori analisi di Renazzo e di Cento. “Un anno intenso che ha visto impiegati i nostri Soci in un servizio di utilità sempre al servizio delle persone – commenta il Presidente della Sezione centese dell’Associazione Nazionale Carabinieri Walter Chessa – che prosegue: il mio ringraziamento va a tutti i soci e socie che hanno messo a disposizione gratuitamente tempo e grande professionalità per questo importante servizio”. Il Protocollo d’Intesa si concluderà definitivamente il 31 agosto 2025.



Una volontaria dell’ANC al Punto Prelievi di Cento

