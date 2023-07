ANDREA COTTI RESTA ALLA BENEDETTO XIV

La Benedetto XIV è felice di comunicare il rinnovo annuale, con opzione sul secondo anno, del contratto con Andrea Cotti, che continuerà così a far parte dello staff tecnico biancorosso.

“Posso solo essere grato a quella che ormai per me è una vera e propria famiglia per la fiducia che mi è stata rinnovata anno dopo anno”: queste le prime dichiarazioni rilasciate dall’Assistente biancorosso. “Sono molto orgoglioso di indossare questi colori per la nona stagione consecutiva, non vedo l’ora di rientrare in palestra e di rivedere il palazzetto gremito dal nostro caloroso pubblico biancorosso!”

Coach Cotti è a Cento dal 2015, e nella sua carriera vanta numerose esperienze sia come assistente che come capo allenatore, tanto nel basket maschile quanto in quello femminile: oltre alle esperienze nel maschile con S.G. Fortitudo e Benedetto 1964, ha infatti fatto parte degli staff della Fortitudo Rosa, del Progresso Castelmaggiore – di cui è stato head coach – e della Libertas Bologna; ha inoltre guidato sia la squadra maschile che quella femminile della forte selezione universitaria del CUS Bologna, raggiungendo la semifinale degli Europei universitari.

Un tassello fondamentale dello staff di Coach Mecacci resta quindi alla Benedetto: da tutta la Società, un augurio di buon lavoro ad Andrea!

