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Angelo Golisano è il nuovo presidente di Federalberghi Confcommercio Ferrara

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Mar 30, 2026
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E’ stato eletto all’unanimità e per acclamazione, stamani (30.03) nella nostra sede di via Baruffaldi a Ferrara, il nuovo presidente provinciale di Federalberghi Confcommercio Ferrara: è Angelo Golisano, titolare del prestigioso Hotel Duchessa Isabella a Ferrara, in via Palestro. 

“Voglio ringraziare intanto il presidente uscente Zeno Govoni che ha retto la Federazione in questi anni difficili, caratterizzati anche dalla pandemia, con passione ed una specifica competenza tecnica e che continuerà a supportarci in questa direzione. Un caloroso benvenuto alla presidenza ad Angelo Golisano – commenta Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara – che porta con se una importante dose di entusiasmo e capacità di aggregazione. Sottolineo tra l’altro la sua significativa esperienza nel settore alberghiero di segmento alto gestendo l’unico 5 stelle del territorio”. Un augurio di buon lavoro al quale si unisce il direttore generale Davide Urban: “Sono certo che le capacità del nuovo presidente ci permetteranno di incrementare ulteriormente la capacità di fare ancora di più sistema nella filiera del turismo  e dei grandi eventi che sono il “motore” della nostra economia “. 

Il neo presidente Golisano esprime le sue future direttrici di azione: “Occorre proseguire e dare continuità al lavoro svolto da Govoni, puntando a rafforzare il gioco di squadra per affrontare la situazione. Bisogna poi puntare sulle esperienze turistiche come motore per attirare turisti anche in bassa stagione. Come ultimo punto – conclude Golisano – è necessario investire sulla formazione specie nel settore giovanile magari attraverso collaborazioni con gli Istituti di settore e diventando sempre più competitivi”.Angelo Golisano, 55 anni, ha ricoperto importanti incarichi in Associazioni datoriali di settore. Oltre al Duchessa Isabella  a Ferrara, gestisce un paio di altre strutture alberghiere a Bologna. 

FONTE COMUNICATO STAMPA

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