ANNULLAMENTO MUSICAL PINOCCHIO Fondazione Teatro G.Borgatti, Cento.

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Mar 9, 2026
Si comunica che il musical“PINOCCHIO” previsto al BalturArena, venerdì  20 marzo p.v.- alle ore 21, è stato annullato.

Rimborso biglietti:
– Biglietti acquistati presso biglietteria FTB:
entro sabato 11 aprile 2026 si chiede gentilmente di recarsi in biglietteria con i biglietti in precedenza acquistati e di riconsegnarli agli addetti che procederanno automaticamente al rimborso tramite bonifico bancario (dovrà essere pertanto indicato su apposito modulo di rimborso il nominativo e codice IBAN di riferimento).

– Biglietti acquistati online: è possibile richiedere il rimborso esclusivamente attraverso il sito di Vivaticket.

per tutte le altre informazioni: biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it

FONTE COMUNICATO STAMPA

